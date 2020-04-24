Эксперты YouTube-канала «Программа автомобиль» опубликовали обзор летних шин сезона 2020. В топ-12 рекомендуемых моделей вошли четыре линейки, выпускаемые на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES: легковые Viatti Strada Asimmetrico и КАМА 365, а также шины для внедорожников и кроссоверов Viatti Bosco A/T и KAMA 365 SUV.

«Мы гордимся тем, что шины производства KAMA TYRES из сезона в сезон выбирают автомобилисты нашей страны, их рекомендуют авторитетные эксперты и они регулярно возглавляют рейтинги продаж магазинов», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Легковые КАМА 365, а также шины для внедорожников и других автомобилей повышенной проходимости KAMA 365 SUV с маркировкой M+S и предназначены для эксплуатации при температуре от -10°С до +55°С. Шины эффективно сопротивляются аквапланированию и гарантируют высокие сцепные свойства благодаря просчитанному расположению шашек и канавок на протекторе. Кроме того, специальное построение рисунка протектора обеспечивает высокий комфорт вождения автомобиля с низким уровнем шума.

Линейка Viatti Strada Asimmetrico спроектирована для комплектации компактных и среднеразмерных легковых автомобилей, для эксплуатации в городских условиях и при движении по высокоскоростным трассам. Среди основных характеристик шин: оптимальные показатели надежности и прочности, а также оригинальный асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий стабильное сцепление шины как с сухой, так и с мокрой дорожной поверхностью.

Шины класса SUV Viatti Bosco A/T благодаря оптимизированному каркасу, смещенным крупным шашкам и ребрам, а также усиленным плечевым шашкам равномерно распределяют давление в пятне контакта с дорогой. Даже при самом активном вождении автомобиль будет ехать устойчиво. Высокая проходимость внедорожников и кроссоверов повышается благодаря специальному рисунку протектора с широкими поперечными канавками в плечевых зонах.

Источник: «Программа Автомобиль» https://www.youtube.com/watch?v=FDoOwLT0IwE&feature=youtu.be

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/