Скоро весна, а значит, и пора подготовить свой автомобиль к летнему сезону. Летние шины Viatti Strada Asimmetrico отлично подойдут для поездок по городу и высокоскоростным трассам, а майские праздники станут хорошим началом для автопутешествий. Один из живописных и излюбленных маршрутов для автомобилистов – Золотое кольцо с его историческими городами.

Географически первым городом маршрута традиционно считается Сергиев Посад, расположенный всего в 55 км от Москвы. Здесь находится известная Троице-Сергиева Лавра, парк Пафнутьев сад, святой источник Саввы Сторожевского и торговые ряды.

На расстоянии 208 км от Москвы находится Ростов Великий. Здесь сохранились уникальный Кремль, монастырь и озеро Неро, на котором можно поплавать на лодке.

Чтобы попасть в Ярославль, придется преодолеть 264 км от Москвы. Это город с тысячелетней историей, центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обязательны к посещению: Спасо-Преображенский монастырь, Церковь Ильи Пророка, ансамбль в Коровницкой слободе.

Поездки на дальние расстояния требуют уверенности и безопасности на дороге. Шины Viatti Strada Asimmetrico обеспечивают все условия для комфортного передвижения. Благодаря технологии Hydro Safe S шины держат дорогу как на сухом, так и на влажном асфальте. За счет технологии VRF шины отлично преодолевают неровности дороги, адаптируясь под дорожное покрытие, а ассиметричный рисунок протектора и его усиленная структура повышают управляемость и устойчивость автомобиля, в том числе и на скоростных поворотах.

В майские праздники можно успеть посетить сразу несколько городов Золотого кольца. Несмотря на непостоянные погодные условия, шины Viatti Strada Asimmetrico, которые производят на мощностях шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, отлично показывают себя при температуре от +2 °С до +55 °С.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/