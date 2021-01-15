Шины Viatti Brina Nordico: надежные шины по доступной цене2021-01-25 19:29
Торговый партнер Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, Shina.su провел тест-драйв зимних шипованных шин 205/55R16 Viatti Brina Nordico. Для теста выбрали автомобиль KIA Ceed 2014 года выпуска, который прошел ледовый тест и другие испытания на шинах Viatti.
Особенности тестирования
Тест проходил при температурном диапазоне от +2 до -15 °C. Автомобиль двигался по сухому, мокрому и обледенелому асфальту, а также по снежной грунтовой дороге.
Результаты тестирования
По итогам теста время разгона с 5 до 60 км/ч – 6,2 секунды, длина тормозного пути – 15 метров. Данные результаты были получены в ходе ледового теста. Эксперты поставили оценку «хорошо».
Также были проведены испытания на управляемость. Так, при движении по обледенелой дороге шины демонстрируют уверенную обратную реакцию без резких неожиданных срывов в скольжение. Лучшие результаты были отмечены при движении по дороге с шугой (снежной кашей). При экстремальном маневре специалисты отметили поведение шин без срывов в боковой занос.
«Наши выводы и общие впечатления: данную шину можно с полной уверенностью рекомендовать для не очень агрессивного вождения в городских условиях, на не очень сильном заснеженном бездорожье. Уверенный средний класс шин за адекватные деньги», – подвели итоги тест-драйва эксперты Shina.su.
«Продуманное сочетание надежности шипованных шин с эффективной борьбой со слякотью делают зимние шин Viatti Brina Nordico одним из самых сбалансированных, универсальных и безопасных выборов для российских водителей», – подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Особенности конструкции легковых зимних шипованных шин Viatti Brina Nordico
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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