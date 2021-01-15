Торговый партнер Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, Shina.su провел тест-драйв зимних шипованных шин 205/55R16 Viatti Brina Nordico. Для теста выбрали автомобиль KIA Ceed 2014 года выпуска, который прошел ледовый тест и другие испытания на шинах Viatti.

Особенности тестирования

Тест проходил при температурном диапазоне от +2 до -15 °C. Автомобиль двигался по сухому, мокрому и обледенелому асфальту, а также по снежной грунтовой дороге.

Локации тестирования – мегаполис, городские дороги, трассы, пригород с дорогами без твердого покрытия. Для испытаний был выбран умеренно-агрессивный стиль вождения.

Эксперты Shina.su самостоятельно установили и провели балансировку минимальным количеством корректировочных грузов (35-50 грамм на 1 колесо). Оценка шиномонтажа колес – «отлично». Оценка балансировки – «хорошо».

Глубина протектора – 8 мм.

Результаты тестирования

По итогам теста время разгона с 5 до 60 км/ч – 6,2 секунды, длина тормозного пути – 15 метров. Данные результаты были получены в ходе ледового теста. Эксперты поставили оценку «хорошо».

Также были проведены испытания на управляемость. Так, при движении по обледенелой дороге шины демонстрируют уверенную обратную реакцию без резких неожиданных срывов в скольжение. Лучшие результаты были отмечены при движении по дороге с шугой (снежной кашей). При экстремальном маневре специалисты отметили поведение шин без срывов в боковой занос.

«Наши выводы и общие впечатления: данную шину можно с полной уверенностью рекомендовать для не очень агрессивного вождения в городских условиях, на не очень сильном заснеженном бездорожье. Уверенный средний класс шин за адекватные деньги», – подвели итоги тест-драйва эксперты Shina.su.

«Продуманное сочетание надежности шипованных шин с эффективной борьбой со слякотью делают зимние шин Viatti Brina Nordico одним из самых сбалансированных, универсальных и безопасных выборов для российских водителей», – подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Особенности конструкции легковых зимних шипованных шин Viatti Brina Nordico

Технология смягчения ударов при переезде неровностей и стыков на дороге – VSS (variable sidewall stiffness — переменное распределение жесткости боковины). За счет нее шина адаптируется под дорожное покрытие и перемену скоростей.

Скошенные шашки в плечевой зоне протектора буквально разрезают кашу из снега и воды, вытесняя его из пятна контакта шины с дорожным полотном.

Асимметричный рисунок протектора и широкое расположение шипов обеспечивает надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин.

Частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки обеспечивает улучшенное сцепление как на льду, так и на мокрой дороге.

Специальное расположение шашек протектора со сдвигом относительно друг друга по продольной оси обеспечивает дополнительную защиту от шума при движении.

Источник: https://shina.su/articles/uverennyy-sredniy-klass/

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 21 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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