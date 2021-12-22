В России традиционно предпочитают зимние шипованные шины. Шипы ассоциируются с надежностью, уверенностью на дороге и высокой проходимостью. По соотношению цена-качество в доступном ценовом сегменте интерес вызывает Viatti Brina Nordico.

Шипованные зимние шины Viatti Brina Nordico предназначены для комплектации легковых автомобилей. В ассортименте представлены модели в диапазоне 13–18 дюймов. Индекс несущей способности от 82 до 103, индекс категории скорости – Т.

Зимние шины Viatti Brina Nordico обеспечивают комфортное и безопасное движение на зимних дорогах при любых погодных условиях, от глубоких заморозков до незапланированной оттепели благодаря своей конструкции, применяемой резиновой смеси и особенностях строения рисунка протектора. Так, безопасное движение как по прямой, так и на крутых поворотах с сохранением высокой скорости зимних шин Viatti Brina Nordico сочетается с технологией смягчения ударов при переезде неровностей дорожного покрытия, стыков асфальта и других препятствий. Этому способствует технология переменного распределения жесткости боковины, благодаря которой шина адаптируется под дорожное покрытие и перемену скоростей.

Высокий уровень сопротивления слашплэнингу — скольжению по слякоти и снежной каше — достигается за счет скошенных шашек в плечевой зоне протектора, благодаря чему шины буквально разрезают кашу из снега и воды, вытесняя его из пятна контакта покрышки с дорожным полотном. Максимально надежное сцепление с дорогой при пониженном уровне издаваемого шума и долговечность шин достигается асимметричным рисунком протектора и широким расположением шипов.

Улучшенное сцепление как на льду, так и на мокрой дороге обеспечивает частое расположение ламелей и сверхэластичные шашки. Дополнительная защита от шума при движении — в специально проработанном расположении шашек протектора, со сдвигом относительно друг друга по продольной оси.

Источник: https://car.ru/news/automobili/205712-shipyi-v-prioritete-obzor-zimney-shinyi-viatti-brina-nordico/

https://www.viatti.ru/ru/tyre_catalog/winter/ViattiBoscoNordico/