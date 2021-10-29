С наступлением зимних холодов нагрузка на аккумулятор автомобилей значительно возрастает. Именно поэтому автовладельцам необходимо проверить состояние своей стартерной батареи еще до наступления резкого зимнего похолодания. По данным Немецкой автомобильной ассоциации (ADAC), неполадки с аккумуляторной батареей стали причиной 46,3% всех поломок автомобилей в 2020 году. Это обусловлено тем, что в автомобилях, которые простаивают в течение нескольких недель, батареи теряют напряжение и, как следствие, больше не заводятся. Данная проблема была особенно актуальна в апреле 2020 года, сразу после окончания режима жесткой самоизоляции в Германии.

«Почти половины поломок такого типа можно было бы избежать, если бы владельцы транспортных средств лучше заботились о своих аккумуляторах. Основываясь на нескольких простых критериях, водители могут легко определить для себя, существует ли риск выхода их батареи из строя. Однако самый безопасный способ – протестировать батарею в профессиональной мастерской», – считает Константин Якубов, эксперт по аккумуляторным батареям компании Clarios, производителя батарей VARTA.

Для чего обращаться в профессиональную автомобильную мастерскую?

Что делать, если аккумулятор не прошел тест и его нужно заменить? В этом случае эксперты Clarios и ADAC не советуют непрофессионалам выполнять это самостоятельно. Если несколько лет назад замена батареи была относительно простой, то сейчас технологии стали очень сложными и чувствительными. Специалисты в мастерской обладают необходимыми знаниями для быстрой и безопасной замены аккумулятора, что позволяет избежать повреждения электроники автомобиля.

Кроме того, сотрудники в профессиональной мастерской гарантируют, что аккумулятор будет возвращен в систему циркуляции, что минимизирует воздействие на окружающую среду. Это работает настолько эффективно, что автомобильные аккумуляторы являются наиболее перерабатываемым потребительским продуктом в основных экономиках мира, опережая алюминий, бумагу, шины и стекло.

Проверенная система сбора

Вместе с клиентами и партнерами Clarios разработала надежную и проверенную систему сбора использованных аккумуляторных батарей, которая обеспечивает вторичную переработку замкнутого цикла. Это позволяет собирать более 98 процентов свинцовых аккумуляторов с транспортных средств в Европе и повторно использовать значительную часть их материалов. Пластиковые детали перерабатываются в полипропиленовую стружку, например, для использования в новых корпусах аккумуляторов. Свинец снова становится доступным для производства аккумуляторов, а аккумуляторную кислоту, в свою очередь, можно перерабатывать в удобрения и чистящие средства.

Каждый автовладелец, который хочет обеспечить себе безопасность в зимнее время, должен уже сейчас проверить свою батарею и при необходимости заменить ее, прибегнув к помощи профессионала. Владельцы автомобилей могут получить дополнительную информацию о проверке аккумулятора для своего автомобиля на сайте https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/free-battery-test

Чеклист. Проверьте свою аккумуляторную батарею

Если аккумулятору в вашем автомобиле больше четырех лет.

Если с последней проверки аккумуляторной батареи в мастерской прошло уже более двух лет.

Если ваш автомобиль долгое время простаивал или редко использовался (например, из-за режима самоизоляции, отпуска, болезни).

Если вы часто используете автомобиль для коротких поездок.

Если ваш автомобиль не заводится сразу.

Если вы дооснастили свой автомобиль дополнительными потребителями электроэнергии (например, дополнительным обогревателем или обогревом сидений, звуковой системой).

Если ваш автомобиль летом подвергался воздействию высоких температур.

Если ожидается холодная зима или вы планируете поездку в холодные регионы.

Чем больше пунктов чек-листа применимы для вашего автомобиля, тем раньше мы советуем вам проверить аккумулятор в профессиональной мастерской.

Тест можно пройти по ссылке: https://clarios-press.kr-apps.de/battery-check.php?lg=de

О компании Clarios

Компания Clarios является мировым лидером в области современных технологий накопления и хранения энергии. Мы тесно сотрудничаем со своими заказчиками, работающими на рынках оригинального оборудования и запчастей, в целях удовлетворения растущего спроса на интеллектуальные решения, существующего на международном рынке. 16 000 наших сотрудников занимаются разработкой, изготовлением и продажей всеобъемлющего и постоянно совершенствуемого ассортимента аккумуляторов практически для всех типов автомобилей. Наши технологии гарантируют уникальный уровень экологичности и производительность нового поколения, а также привносят в повседневную жизнь надежность, безопасность и комфорт. Мы создаем добавленную стоимость на каждом этапе цепочки поставок, обеспечивая извлечение, вторичную переработку и повторное использование до 98 % материалов своих аккумуляторов. Все это содействует прогрессу местных сообществ, на службе у которых мы состоим, и планеты, которая является нашим общим домом. Компания Clarios является дочерним предприятием Brookfield Business Partners.