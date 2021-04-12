АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто. Это интеллектуальная мультимедийная система, обеспечивающая функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, со встроенным Яндекс.Авто и поддержкой проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto. Система отличается высоким быстродействием и возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, Алисой и Заправками. LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто – это 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, удовольствие от качественного объемного звука ARKAMYS, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы.

На большом экране пользоваться сервисами удобнее и безопаснее. С помощью голосового ассистента Алисы можно включить музыку, построить маршрут или узнать погоду, не отвлекаясь от дороги. Помимо этого, можно синхронизировать систему со своей учётной записью Яндекса. Так водители смогут строить маршруты на телефоне и переносить их на экран Яндекс.Авто.

«Яндекс участвует в этом проекте с момента создания и тестирования первых прототипов, поэтому мы смогли вместе с коллегами из АВТОВАЗа подобрать «железо» под наши стандарты. Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной нами автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие», — прокомментировал Михаил Малахов, руководитель лаборатории Яндекс.Авто.

Одной из наиболее ожидаемых характеристик новой мультимедийной системы является внедрение технологии объемного звука, которое обеспечивает точное и естественное воспроизведение музыки с учетом материалов отделки салона, характеристик динамиков и их расположения в автомобиле. Звук LADA EnjoY Pro был настроен с учетом архитектуры и объема салона каждой модели LADA, в которой он будет использоваться. Уникальные алгоритмы распределения звука в пространстве создают эффект концертного зала. Индивидуальная настройка звуковых частот и звуковой сцены обеспечивают качественное звучание в широком диапазоне.

Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta включая версию Sport, XRAY Cross и XRAY.

На моделях семейства Vesta LADA EnjoY Pro c Яндекс.Авто доступна опционально начиная с комплектации Comfort в рамках пакета Winter EnjoY Pro по цене от 856 900 рублей. Для модели XRAY Cross доступна в рамках пакета Prestige, a так же в исполнении Instinct по цене от 973 900 рублей. Для модели XRAY – в комплектации Luxe с пакетом Prestige по цене от 887 900 рублей.

«Мы рады сообщить о старте продаж автомобилей с новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro – единственной мультимедийной системой со встроенным Яндекс.Авто, технологиями проекции телефона через 8-дюймовый экран и 3D-стереосистемой в России. Это стратегически важный запуск для нас и качественно новый уровень комфорта и безопасности для клиентов LADA. На первом этапе новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta, XRAY и XRAY Cross. Планируется что в дальнейшем LADA EnjoY появится и в других наших моделях», – сказал Оливье Морне, исполнительный вице-президент по маркетингу и продажам АВТОВАЗ.