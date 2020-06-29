До конца сентября 2020 года покупатели четырех и более легковых и легкогрузовых шин в официальном интернет-магазине Шинного бизнеса KAMA TYRES KamaTyres.Shop могут оформить бесплатную доставку по России. Специальное предложение действует для физических лиц.

Оформить заказ с бесплатной доставкой просто. Необходимо выбрать легковые или легкогрузовые шины, добавить в корзину не менее 4 шт. шин, заполнить контактную форму, выбрать город и способ доставки. При выполнении всех условий акции опция «Бесплатная доставка» станет доступна для выбора – стоимость доставки составит 0 рублей. Оформить заказ, и ожидать звонка менеджера интернет-магазина KamaTyres.Shop.

Бесплатную доставку по России могут произвести до:

обособленных подразделений KAMA TYRES,

торгово-сервисных центров Tyre&Service,

магазинов KAMA TYRES,

АЗС «Татнефть» (список АЗС отображается при оформлении заказа)

терминалов транспортной компании «Деловые Линии».

KAMA

TYRES

В ассортименте интернет-магазина KamaTyres.Shop представлено порядка 400 товарных позиций доступных к заказу: шины торговых марок Viatti, KAMA и KAMA PRO, а также другая сопутствующая продукция. Viatti – легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, отвечающие требованиям международных автоконцернов и поставляемые на российские заводы Ford, Volkswagen и Skoda. Шинный бренд Viatti включает в себя 9 линеек, включая шины для легких грузовиков – порядка 200 товарных позиций.

Подробную информацию об условиях акции «Бесплатная доставка по России» можно получить у менеджеров интернет-магазина https://kamatyres.shop/ KAMA TYRES. Акция действует с 25.06.2020 по 30.09.2020 включительно, может быть досрочно прекращена (на усмотрение организатора). Организатором акции выступает ООО «Торговый дом «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.