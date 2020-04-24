На фоне пандемии, самоизоляции, сместившегося периода техобслуживания и роста онлайн-спроса эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES сформировали рекомендации для выбора шин с целью обеспечения комфортной езды. Специалисты составили небольшую заметку для владельцев кроссоверов, внедорожников и легковых автомобилей на примере продукции бренда Viatti.

Отдельного внимания при выборе шин требуют технологические аспекты производства и решения, которые не только обеспечивают прочность и износостойкость, но и позволяют сократить расход топлива.

Владельцам кроссоверов и внедорожников рекомендуется обратить внимание на технологии, обеспечивающие управляемость и устойчивость автомобиля, сцепление с дорожным покрытием. В их числе HiControl, специальные усиления между элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах шины обладает повышенной окружной жесткостью, и HighStab, уникального рисунка протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек.

Снизить уровень износа шины и обеспечить комфорт вождения помогает специальная технология резиносмешения – ViaMIX с 3D-наномолекулами, обеспечивающими полимерную связь в беговой части протектора, сцепные характеристики которого меняются в зависимости от условий. При низкой температуре протектор становится мягче, при высокой – жестче.

Адаптироваться под дорожное полотно и изменение скоростей для мягкого прохождения неровностей и препятствий на дорогах с сохранением высоких скоростей даже на поворотах шине позволяет технология VSS (variable sidewall stiffness – переменное распределение жесткости боковины).

Увеличить проходимость возможно с технологией DirtMove (OpenWay), особый рисунок протектора, с широкими поперечными канавками в плечевых зонах протектора и «грунтозацепами» между ламелями плечевых шашек.

Для легковых автомобилей в городской среде актуален контроль вождения на мокром дорожном покрытии. Технология Hydro Safe, в таких случаях дает дополнительную устойчивость при поворотах и маневрах за счет широких продольных канавок через продуманное расположение самой широкой канавки с внешней стороны протектора, а также максимально быстро выводят воду из пятна контакта с дорогой за счет широких продольных канавок.

Данные технологии применяются в линейках легковых шин Viatti Strada Asimmetrico, а также в Viatti Bosco H/T, предназначенной для кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами.

«Шина – это сочетание различных технологий, сложно устроенная конструкция, с множеством деталей и элементов, каждый из которых влияет на эксплуатационные характеристики шины и, как следствие, на управляемость автомобиля, комфорт и безопасность езды. И если выбрать неправильную «обувку» – не по сезону или не соответствующую условиям эксплуатации – о комфорте за рулем говорить не придется. Поэтому перед покупкой, обязательно изучите свойства выбранной модели – технологии имеют значение», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Источник: Сar.ru (https://car.ru/news/automobili/71745-komu-vodit-avtovladeltsyi-viatti-i-mezhsezone/)

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

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