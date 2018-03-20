Началось время грандиозных распродаж в автосалоне официального дилера Hyundai «Автоцентр Сити Юг»!

В период нестабильного курса рубля необходимость правильных долгосрочных вложений особенно актуальна. Цены на импортные автомобили Хендай падают, а дилерские центры предлагают небывало выгодные условия продаж самых популярных корейских седанов и кроссоверов.

ДЦ Hyundai «Автоцентр Сити Юг», один из крупнейших в Москве, имеет в постоянном наличии огромный склад готовых к продаже новых автомобилей SOLARIS и CRETA с ПТС во всех возможных цветовых исполнений кузова!

Какие специальные подарки получает автовладелец новой машины, купленной в автосалоне «Автоцентр Сити Юг»?

Прямая выгода до 410 000 руб;

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Ежемесячные выплаты по автокредиту от 6 000 рублей/месяц*;

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Народный автомобиль эконом-класса Hyundai Solaris последнего поколения, вышедшего на российский рынок в этом году, признается экспертами одной из самых лучших моделей своего класса по соотношению цены и уровню интеграции электронных помощников водителю в базовой комплектации.

Новинка модельного ряда Hyundai Creta – компактный современный кроссовер с экономичными, но тяговитыми двигателями и отличной управляемостью на трассе, стал лидером продаж в своем классе!

Дилерский автосалон «Автоцентр Сити Юг», обладая полным спектром услуг по продажам и обслуживанию автомобилей Хёндэ согласно регламенту импортера, проводит обязательную предпродажную проверку каждого продаваемого автомобиля. По желанию клиента мы установим на вашу машину любое доступное оборудование, предоставим бесплатный тест-драйв и профессиональную консультацию по функционалу основных систем а/м.

Адрес автосалона: г. Москва, 22 км МКАД (внешняя сторона); время работы 09:00–22:00 (ежедневно).

Время распродажи склада Солярис и Крета по специальным ценам с особым пакетом подарков и бонусов ограничено! Спешите сделать предзаказ автомобиля по телефону +7 495 6-600-400 или на сайте автосалона.

*Данная услуга распространяется на определенные модели Hyundai. Уточняйте подробности у менеджеров отдела продаж.