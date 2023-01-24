Шины для квадроциклов – всегда непростой выбор. Они должны быть надежными, износостойкими и доступными. А в условиях санкций выбор еще больше сократился. Шины отечественного производства все больше привлекают внимания владельцев личного транспорта. В 2021 году на российском рынке появились шины KAMA QUADRO ATM, разработанные специально для квадроциклов. В модельном ряде представлено 18 позиций с посадочным диаметром 12 и 14 дюймов. Уже менее чем через год эти шины стали лауреатом премии «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Благодаря техническим характеристикам, они получили высокие оценки в ходе тестов и испытаний, как профессионалами, так и любителями. Шины KAMA QUADRO ATM повышают проходимость и управляемость квадроциклом, а также обеспечивают комфорт водителя:

Технология регулирования внутреннего давления увеличивает проходимость на сложных участках, где преобладают грязь и камни. Эта технология используется в основном в премиальном сегменте. Уникальный рисунок протектора направлен по движению и имеет постоянное пятно контакта с дорогой, за счет этого также снижется вибрация при движении. Высокие ребра жесткости препятствуют вязкости и позволяют выталкивать грязевые или снежные массы. Благодаря продуманной высоте боковой стенки шины демонстрируют повышенную устойчивость при перемещении по неровной местности и при сильном наклоне квадроциклов.

Шины KAMA QUADRO ATM отлично адаптируются под любые погодные условия российских дорог – рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации от -45 до +55 градусов. Также шины обладают высокой грузоподъемностью.

Источник: www.markakachestva.ru/review/7708-kama-quadro-atm-testy-i-obzor-topovyh-shin-dlja-kvadrociklov.html

Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.