Рустем Мухлисов, и.о. генерального директора ООО «КаМаРетрэд», рассказал, как сэкономить на шинах и о тренде продления срока их эксплуатации. Как отметил спикер, В Европе давно и с успехом пользуются восстановленными шинами, понимая все их достоинства: стоимость для производителя и конечного потребителя, ресурсные возможности, влияние на экологию. В нашей стране рынок восстановления только формируется.

«Первые восстановленные шины KAMARETREAD были переданы владельцу в апреле 2015 года, и этому событию предшествовала огромная работа по запуску проекта. В России на тот момент не было прецедентов в организации столь масштабного бизнеса по производству подобной продукции», – рассказал Рустем Мухлисов.

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES при разработке проекта завода ООО «КаМаРетрэд» обратился к мировой экспертизе. Предприятие стало результатом совместной работы с лидером в сфере разработок технологий восстановления и переработки шин, итальянской компанией Marangoni S.p.A. Строительство завода ООО «КаМаРетрэд» стало завершающим циклом программы ПАО «Татнефть» по развитию нового класса грузовых ЦМК шин линеек KAMA и KAMA PRO, а также сопутствующих сервисов.

В среднем новая шина имеет ресурс 250-300 тыс. км. Ходимость ЦМК шин КАМА с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора увеличивается до 700 тыс. км. Стоимость одного километра пробега снижается до 5 копеек. При этом затраты автопредприятия или владельца транспортного средства на восстановление каркасов будут на 40%-50% ниже, чем на покупку новых шин. Срок службы продукции бренда можно увеличить без потери качества и повысить эффективность всего предприятия, снизив эксплуатационные расходы.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/kamaretread-budushchee-za-tekhnologiyami-vosstanovleniya