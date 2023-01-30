KAMA TYRES и ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» подписали соглашение о поставке шин бренда KАМА для комплектации автомобилей Argo и Atlant. Данное сотрудничество отвечает планам автопроизводителя по локализации производства автомобилей Sollers за счет сотрудничества с российскими поставщиками.

В рамках соглашения на производственную площадку СОЛЛЕРС Алабуга будут поставляться KAMA TRACE в типоразмерах 195/70R15C, 185/75R16C и 215/75R16C для комплектации автомобилей Sollers Argo и Atlant. Кроме того, по заказу СОЛЛЕРС Алабуга, KAMA TYRES начнет разработку дополнительного типоразмера 155R13C для установки на автомобиль Sollers Argo. Cтарт серийного выпуска новой модели шин запланирован на август 2023 г.

KAMA TRACE – новая линейка 2022 года летних легкогрузовых шин, разработанная для эксплуатации на легких грузовиках и микроавтобусах. Дорожный рисунок протектора, оптимально подобранная конструкция и резиновые смеси обеспечивают высокий уровень надежности, безопасности и комфорта. При разработке особое внимание уделено снижению показателя потребления топлива, внешнего и структурного шума и повышению ресурса эксплуатации. В ассортименте линейки KAMA TRACE представлены модели с посадочным диаметром 15–16 дюймов – всего 11 товарных позиций.

Sollers Argo и Sollers Atlant – автомобили на базе мировых технологий и стандартов качества с лучшей в классе экономикой владения в сегменте LCV в России. Сборочное производство Argo и Atlant стартовало в конце ноября на собственном заводе компании СОЛЛЕРС в ОЭЗ «Алабуга». Приобрести автомобили Sollers можно в более чем 50-ти дилерских центрах, расположенных в 41 городе России. В наличии у дилеров имеется широкий модельный ряд автомобилей, включающий полный спектр кузовов и способный удовлетворить любые потребности рынка коммерческих перевозок

ООО «СОЛЛЕРС Алабуга» – дочернее общество ПАО «СОЛЛЕРС» (100%) по продаже и производству автомобилей Sollers Atlant и Argo. Завод расположен на территории ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Республика Татарстан).