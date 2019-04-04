Специализированное интернет-издание Colesa.ru опубликовало обзор летних новинок сезона 2019. Среди представленных шин – модели Viatti Bosco H/T V-238 и КАМА 365, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES.

Модель КАМА 365 была представлена летом 2018 года. Шина сконструирована в трех вариантах рисунка протектора и представляет собой три продуктовые линейки, разработанные для комплектации трех типов автомобилей: легковых, кроссоверов и внедорожников, легких грузовиков и микроавтобусов. КАМА 365 может быть использована при небольших заморозках и в условиях мягких зим. При разработке всего модельного ряда КАМА 365 было уделено особое внимание проработке концепции построения рисунка протектора будущей продукции. Специалистам шинного комплекса KAMA TYRES удалось получить эффективные показатели, позволяющие обеспечить безопасное и комфортное управление транспортным средством, высокие сцепные свойства и уровень сопротивления аквапланированию, акустический комфорт во время движения и снижение расхода топлива.

«Новинка от нижнекамских шинников, которая заменит в модельном ряду сразу несколько шин прошлых поколений. По названию можно предположить, что это «всесезонка», но производитель заявляет, что это летние шины, которые оптимизированы для использования в широком температурном диапазоне – от -10 до +55°С, благодаря чему они позволяют спокойно пережить межсезонье», – рассказали авторы обзора.

Модель Viatti Bosco H/T пополнила ассортимент бренда Viatti, выпускаемого на производственных мощностях KAMA TYRES, и стала 9 продуктовой линейкой.

«Viatti Bosco H/T V-238. Нижнекамская новинка для автомобилей класса SUV, про которую все еще известно немного, и производитель пока что лишь сообщил, что она обладает «классическим симметричным дорожным рисунком протектора с широкими гидроэвакуационными каналами», – отметили эксперты издания.

Источник: http://colesa.ru/news/60314