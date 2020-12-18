Новые шипованные KAMA ALGA LT производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES2020-12-18 16:39
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую разработку – шипованные шины KAMA ALGA LT, которые предназначены для зимних дорог. Они подходят для комплектации легкогрузового транспорта.
«Шины KAMA ALGA оснащены рисунком протектора с большим количеством ламелей и шипами противоскольжения, имеют морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы, что обеспечивает максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды», – подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Шипованные KAMA ALGA LT оптимальны для использования при низком температурном режиме благодаря уникальным особенностям конструкции протектора с зимним рисунком.
Температурный режим для эксплуатации: от +10 до -45 °C.
Линейка КАМА ALGA LT разработана для эксплуатации на легкогрузовых автомобилях и микроавтобусах. Рисунок протектора усилен кольцевыми канавками для эффективного отвода воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорожным полотном в условиях слякоти, а поперечные канавки ломаной формы обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки хорошо самоочищаются от снега и грязи. Ребра и полости в плечевой зоне шины создают дополнительный контакт, обеспечивая уверенное движение в сложных дорожных условиях.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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