Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую разработку – шипованные шины KAMA ALGA LT, которые предназначены для зимних дорог. Они подходят для комплектации легкогрузового транспорта.

«Шины KAMA ALGA оснащены рисунком протектора с большим количеством ламелей и шипами противоскольжения, имеют морозостойкие резиновые смеси и оптимально подобранные армирующие материалы, что обеспечивает максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия в зимних условиях при отрицательных температурах окружающей среды», – подчеркнул Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шипованные KAMA ALGA LT оптимальны для использования при низком температурном режиме благодаря уникальным особенностям конструкции протектора с зимним рисунком.

Температурный режим для эксплуатации: от +10 до -45 °C.

12 и более дорожек расположения шипов обеспечивают эффективное противоскольжение и сцепление в пятне контакта шины с ледяной и снежной поверхностью дороги при разгоне.

Для повышения эффективности работы шипов в режиме разгона и торможения предусмотрены элементы рисунка протектора вокруг шипов противоскольжения, которые создают эффект щетки, очищая поверхность от льда или укатанного снега.

Площадь элементов рисунка протектора создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию шин в различных погодных условиях.

Баланс характеристик управляемости и демпфирования шины для комфортной эксплуатации достигается за счет оптимально построенного профиля и распределения материалов в зоне боковины.

Большое количество ламелей позволяет создать эффективное сцепление шины с ледяной и снежной дорогой для обеспечения динамичного разгона и торможения.

Волнообразная форма ламелей увеличивает длину контакта и делает возможным блокам рисунка протектора также эффективно работать на асфальте в различных режимах движения.

Линейка КАМА ALGA LT разработана для эксплуатации на легкогрузовых автомобилях и микроавтобусах. Рисунок протектора усилен кольцевыми канавками для эффективного отвода воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорожным полотном в условиях слякоти, а поперечные канавки ломаной формы обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки хорошо самоочищаются от снега и грязи. Ребра и полости в плечевой зоне шины создают дополнительный контакт, обеспечивая уверенное движение в сложных дорожных условиях.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/