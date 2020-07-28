Эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES рассказали о ключевых преимуществах эксплуатации восстановленных шин KАMАRЕTREAD. Реализация услуг организована на базе собственного производства, на одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора ООО «КаМаРетред».

Эффективность использования. В среднем эксплуатационный ресурс новой ЦМК шины составляет 250-300 тыс. км. Услуга восстановления на ООО «КаМаРетрэд» позволяет увеличить этот показатель в три раза, 1 каркас – 3 жизненных цикла шины. Так, ходимость ЦМК шин КАМА и KAMA PRO с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора увеличивается до 700 тыс. км.

Цена. Затраты на восстановление каркасов на 40–50 % ниже, чем на покупку новых шин. Кроме того, услуга повторного восстановления позволяет снизить стоимость каждого километра пробега до 5 копеек.

Топливная экономичность. Топливные расходы позволяет сократить комплектация магистральных тягачей комплектами ЦМК шин KAMA PRO модельного ряда NF 203, NR 203, NT 203 или КАМА NF 101, NR 101, NT 101 с последующим восстановлением на протекторах с меньшей глубиной протектора, имеющих низкий показатель сопротивления качения.

Качество и надежность. Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года. В дополнение для клиентов KAMA TYRES предусмотрены различные скидки и акции на отдельные категории продукции.

Удобная и налаженная логистика. В зависимости от потребностей возможны и сдача шин на восстановление, и приобретение уже восстановленных шин. Процесс сдачи ЦМК достаточно прост. Сбор каркасов и последующая реализация с завода «КаМаРетрэд» осуществляются через дилерскую сеть Торгового дома «Кама» и Торгово-сервисные центры Tyre&Service. Также продукцию KAMARETREAD можно приобрести через интернет-магазин https://kamatyres.shop/.

Абсолютная гарантия. В соответствии с программой «Абсолютная гарантия на восстановленные шины KAMARETREAD» возможна бесплатная замена преждевременно вышедшей из строя восстановленной шины независимо от дефектов.

Она распространяется на восстановленные шины, произведенные или реализованные в период с 15.03.2020 по 31.12.2020, на каркасах КАМА и КАМА PRO в типоразмерах 315/70R22.5 и 385/65 R22,5 в течение трех месяцев с даты реализации или восстановления, указанной в первичных бухгалтерских документах.

Скидки. Все клиенты ООО «КаМаРетрэд» имеют возможность получить скидку до 4% на услуги восстановления каркасов КАМА и КАМА PRO (предложение действует по 31.12.2020). Так, на восстановление каркасов КАМА и КАМА PRO предоставляется гарантированная скидка в размере 2%. Также можно получить дополнительную скидку до 2% за объем восстановления.

«Практика показывает, что в первую очередь в восстановленных шинах заинтересованы транспортные предприятия. Как правило это компании, которые уже являются действующими потребителями ЦМК шин. У нас большая страна, дорог много, поэтому потенциально восстановленные шины — это очень широкий рынок», – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/