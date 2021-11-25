Цельнометаллокордные шины КАМА PRO впервые были представлены в 2018 году на международной выставке The Tire Cologne в Германии. Это новое поколение ЦМК шин с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, выпускаемые на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Благодаря очевидным преимуществам продукция КАМА PRO пользуется высоким спросом у владельцев грузового транспорта, задействованного в региональных и магистральных перевозках.

Надежность и экономичность

Уникальный состав резиновой смеси на основе натурального каучука и металлокордный каркас шин обеспечивают увеличение ходимости с учетом двукратного восстановления до 700 000 км, а также высокую прочность и топливную экономичность. При этом стоимость пробега составляет до 7 копеек.

Брекер для шин KAMA PRO разрабатывается на полностью автоматизированном современном оборудовании, которое позволяет добиться высокой жесткости каркаса и превосходных эксплуатационных характеристик.

На шинах KAMA PRO были применены новые рецепты резиновых смесей, снижающие их вес на 1,5 %, что приводит к уменьшению расхода топлива. Пробег был увеличен за счет улучшения распределения напряжений в пятне контакта с дорогой, что дает равномерный износ шины по всей ширине беговой части и увеличивает ресурс шины на 20 % (в отличие от серийных шин КАМА).

Для рулевой оси

В ассортименте бренда для комплектации передней оси предназначена линейка KAMA PRO NF 203. За счет изменения конструкции и использования новых материалов модель выдерживает большие нагрузки (4000 кг) при той же скорости, в отличие от предыдущих моделей КАМА (3750 кг). Среди особенностей конструкции – пять кольцевых блоков для улучшения прямолинейного качения. Увеличенная ширина канавок позволяет лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а их сложная форма препятствует застреванию камней в поверхности протектора.

Для ведущей оси

Для установки на заднюю ось в модельном ряде KAMA PRO предназначена NR 203. Улучшение свойств торможения и разгона происходит за счет усиленной плечевой зоны протектора. Более надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег обеспечивается специальной сложной формой шашек и канавок на рисунке протектора, модель имеет маркировку 3PMSF («Альпийская горка»). Шашечные элементы протектора порезаны многочисленными ламелями, что повышает безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге.

Для прицепов и полуприцепов

ЦМК шины КАМА PRO NT 203 предназначены для установки на колеса прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей. Улучшенное сцепление с дорогой достигается за счет специального рисунка протектора с 3D-ламелями, позволяющими избежать бокового заноса, в том числе на мокрой или заснеженной дороге, модель также имеет маркировку 3PMSF («Альпийская горка»). Широкие продольные канавки на поверхности шины способствуют лучшему отводу воды из пятна контакта шины с дорогой, а также удалению мелких камней за счет размещения камневыталкивателей на дне крайних канавок.

Источник: https://car.ru/news/automobili/141177-tsmk-shinyi-kama-pro-sovremennyiy-podhod-k-gruzovyim-perevozkam/