Транспортно-экспедиционная компания ООО «Орбита» подвела промежуточные итоги эксплуатации шин KAMARETREAD. Модели прошли первый цикл восстановления на предприятии шинного комплекса KAMA TYRES – заводе ООО «КаМаРетрэд». За четыре месяца, с декабря 2018 года, пробег восстановленных шин составил 70 тыс. км, износ протектора – 6-8 мм. По прогнозу эксплуатационный ресурс шин составит 200 тыс. км.

«Восстановленные шины KAMARETREAD в условиях зимнего периода зарекомендовали себя с лучшей стороны. Шины ведущей оси 315/70 R22,5 показали хорошее сцепление в условиях гололеда и мокрого снега как при движении по шоссе, таки при трогании с места. Водителями также отмечена отличная курсовая устойчивость», – отметил представитель компании ООО ТЭК «Орбита».

Автопарк предприятия состоит из тягачей и полуприцепов. Они эксплуатируются на дорогах с твёрдым покрытием и используются для магистральных и региональных перевозок по России со средней нагрузкой в 20 тонн. Для комплектации транспорта предприятия выбрали шины KAMARETREAD типоразмера 315/70 R22,5. Их восстановили на ЦМК каркасах моделей КАМА NF 202 и КАМА NR 202, а также 385/65 R22,5 – на КАМА NT 201.

«С компанией «Орбита» мы работаем с осени прошлого года. За это время на «КаМаРетрэд» было восстановлено методом холодной наварки протектора и передано предприятию 16 ЦМК шин. Стоит отметить, что комплектация техники нашей продукцией — это оптимальный выбор для автопарков, благодаря возможности существенно оптимизировать транспортные расходы», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Завод по восстановлению ЦМК шин ООО «КаМаРетрэд» – совместное предприятие ПАО «Татнефть» и компании MarangoniS.p.A. (Италия) и один из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых ЦМК шин методом холодной наварки протектора. Завод предоставляет специальные услуги по восстановлению протектора ЦМК шин. Срок гарантии на выполненные работы составляет два года.

Работы производятся на новейшем оборудовании фирмы MarangoniS.p.A. Итальянским партнёром также поставляются высококачественные протекторные ленты и материалы, которые используются при восстановлении шин. В технологию производства включены четыре стадии контроля качества на входе (в процессе инспекции принимаемых каркасов ЦМК шин) и ещё один этап контроля качества на выходе продукции (ОТК). Ассортимент состоит из 35 товарных позиций, 15 типоразмеров с посадочным диаметром от 22,5 до 24 дюймов.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.