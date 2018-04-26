В этом году шинному бизнесу КAMA TYRES исполняется 45 лет. Официальный отсчет истории шинного комплекса начался 29 апреля 1973 года. Именно в этот день несколько десятков лет назад была выпущена первая камера 6,15-13 УК-13 для автомобиля «Жигули».

В 1970-е годы в Нижнекамске Республики Татарстан появились первые заводы, которые начали создавать технологическую основу российской шинной промышленности. На протяжении нескольких лет они поддерживали и делали возможной стремительную автомобилизацию страны. Все 45 лет предприятия комплекса шли по пути модернизации, наращивания производственных мощностей и улучшения технической базы. В марте 2018 года начался новый этап развития – компании шинного бизнеса ПАО «Татнефть» объединились под единым корпоративным брендом КАМА TYRES.

КАМА TYRES – это не только современный подход к ведению бизнеса и сотрудничеству с партнерами, надежная и качественная продукция для широкого круга потребителей, но и в первую очередь – это новые технологии российской шинной отрасли, отвечающие мировым стандартам в области промышленной и экологической безопасности.

На 2018 год, шинный бизнес KAMA TYRES состоит из 11 современных предприятий, в которые входят все этапы подготовки и реализации производственного процесса: научные исследования и разработки, производство, реализация, сервисное обслуживание и оказание услуг по восстановлению шин для увеличения цикла их эксплуатации.

Предприятия КAMA TYRES постоянно наращивают производственные показатели, по итогам 2017 года заводами комплекса было произведено более 12,9 млн шин, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. План на 2018 год – увеличить производство на 13% до 14,6 млн шин.

Товарный ассортимент шин KAMA TYRES включает в себя более 370 позиций, среди них: легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, сельскохозяйственные и индустриальные шины.

В основном выпускаемые шины реализуются в России, но часть поставляется иностранным дистрибьютерам, в соотношении 75% и 25% соответственно. География экспортных поставок по итогам 2017 года насчитывает 48 стран мира, в том числе 12 стран СНГ и 36 стран дальнего зарубежья.

«Сегодня около 24% от общего объема выпускаемых в России шин – это доля КАМА TYRES. Ежедневно на наших предприятиях производится около 40 тыс. продукции, и этот показатель продолжает расти. Шины производства KAMA TYRES выбирают не только автовладельцы, но и крупные автоконцерны для первичной комплектации выпускаемых автомобилей, что только подтверждает их качество и надежность. Именно поэтому, поставленная перед нами задача только на первый взгляд кажется амбициозной – к 2025 году реализовать более 16 млн шин за год», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

http://www.kamatyres.com/

KAMA TYRES – шинный бизнес ПАО «Татнефть», который объединяет 11 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями полного цикла – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, а также экспортируется в 48 стран мира.