На фоне пандемии, которая значительно сказалась на экономической ситуации, а также сместившегося периода техобслуживания и роста онлайн-спроса эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES сформировали рекомендации для выбора летних шин с целью обеспечения комфортной езды. Специалисты представили комплекс советов для автовладельцев на примере продукции бренда Viatti.

Первоочередным критерием выбора становится соотношение цены и качества. Необходимо подобрать надежный продукт с высокими потребительскими характеристиками. В перспективе это позволит сократить расход топлива, улучшить управляемость и сделать езду более комфортной.

Кроме того, стоит обратить внимание на технологии, позволяющие шинам справляться как с мокрым, так и с поврежденным дорожным покрытием. В летних линейках Viatti применяется технология VRF, благодаря которой они поглощают удары при преодолении неровностей и уверенно проходят скоростные повороты. Эффективный отвод воды из пятна контакта с дорогой дает система Hydro Safe, которая разбивает водную пленку и быстро отводит влагу через широкие продольные канавки.

Эксперты отмечают, что не стоит пренебрегать заводскими инструкциями транспортного средства. Несоответствие типоразмера шин, установленных на автомобиль, негативно сказывается на их эксплуатационном ресурсе. Больший размер шин увеличивает нагрузку на подвеску и расход топлива, а меньший сокращает клиренс автомобиля, т.е. днище может задевать неровности на дороге.

Что касается рисунка, рекомендуется подбирать асимметричные варианты. Они позволяют эффективно работать как внешней стороне шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренней — для повышения сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении.

Безусловно, вне зависимости от модели, шины должны обеспечивать акустический комфорт, надежное сцепление с дорожным полотном и хорошую управляемость, поглощать удары при преодолении неровностей, а также быть износостойкими и обладать топливной экономичностью.

«По данным анализа продаж за I квартал, ожидаемо выросли покупки онлайн, что демонстрирует как наш собственный интернет-магазин, так и данные партнеров. И неизменным лидером продаж является бренд Viatti, — отметил и. о. исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов. — Мы ожидаем сохранение данного тренда: покупатель выбирает модель рационального потребления, где соотношение цены и качества становится ключевым мотивом покупки, а онлайн-формат покупок даже традиционного товара для физических точек будет еще долго популярен. Здесь все внимание мы уделяем совершенствованию системы обслуживания наших покупателей».

Данные технологии применяются в линейках легковых шин Viatti Strada Asimmetrico, а также в Viatti Bosco H/T, предназначенной для кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами.

Источник: Autonews.ru

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/