Линейка Viatti Bosco H/T предназначена для комплектации внедорожников и кроссоверов, которые преимущественно передвигаются по городу и асфальтированному покрытию. В конструкции использованы как зарекомендовавшие себя в Viatti Bosco A/T технологии, так и новые решения.

Так, среди новых разработок – блоки рисунка протектора, имеющие различную ширину и сложную очередность чередования, что позволяет в пятне контакта шины с дорогой уменьшить уровень возникновения резонансных воздушных потоков, которые и создают шумовой эффект качения шины. Ломанные формы основных канавок и ламелей дополнительно снижают движение воздушных потоков по элементам рисунка и создают акустический комфорт при движении автомобиля.

Также была применена технология повышения управляемости и устойчивости при движении – за счет специально оптимизированных усилений между основными элементами рисунка протектора в плечевых и центральных рядах повышается окружная жесткость шины. Уникальный рисунок протектора с жестким ребром в центре и продольными усиленными рядами шашек позволяет шинам обеспечивать максимальное сцепление с дорогой при самых крутых маневрах.

Быстрый отвод воды из пятна контакта с дорогой также гарантируют особенности рисунка протектора. Шины буквально разбивают водную пленку и быстро отводят лишнюю влагу через широкие продольные канавки, обеспечивая комфортное и безопасное движение в сильный ливень или в межсезонную слякоть.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/nadezhnye-vnedorozhnye-shiny-viatti-dlya-suv-avtomobiley