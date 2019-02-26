Продукция шинного комплекса KAMA TYRES стала частью экспозиции ПАО «Татнефть». Компания приняла участие в Камском промышленном форуме-2019, который прошел в выставочном центре «ЭКСПО-КАМА» г. Набережные Челны (Республика Татарстан). На стенде была представлены легковая летняя модель Viatti Strada Asimmetrico, грузовая ЦМК шина КАМА NR 202 и восстановленная ЦМК шина KAMARETREAD. Все эти шины являются лидерами продаж KAMA TYRES.

Viatti Strada Asimmetrico сконструирована для комплектации легковых моделей и станет оптимальным вариантом для езды в городских условиях, по скоростным трассам. Данную модель выбирают для первичной комплектации известные мировые автоконцерны, для поставок на свои заводы, расположенные в России.

Грузовые ЦМК шины КАМА NR 202 предназначены для комплектации задней (ведущей) оси грузового и коммерческого грузового транспорта, осуществляющего перевозки по местным и региональным дорогам. ЦМК шины КАМА являются одним из самых современных продуктов на отечественном рынке. Благодаря уникальному составу резиновой смеси и металлокордному каркасу способствуют увеличению ходимость, высокую прочность и топливную экономичность. Ходимость ЦМК шин КАМА может быть увеличена до 700 тыс. км. – частью стенда, в том числе, стала восстановленная шины KAMARETREAD.

Камский промышленный форум организован при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с участием Министерства промышленности и торговли РТ, ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при Кабинете министров РТ», Исполкома г. Набережные Челны и др.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.