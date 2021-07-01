LADA подводит итоги продаж за первую половину 2021 года. Несмотря на продолжающуюся нестабильную экономическую ситуацию и дефицит импортных компонентов, с января по июнь в РФ было продано 200 219 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 14,9% выше результатов первого полугодия 2019 года.

В июне LADA достигла значительных продаж за месяц – 40 096 автомобилей (+43,1% к июню 2020 года и +30,3% по сравнению с июнем 2019 года).

Основным драйвером продаж остается семейство LADA Granta: в июне своих покупателей нашли 14 133 автомобиля.

LADA Vesta продолжает занимать второе место – за июнь реализовано 11 932 автомобиля.

Третье место по объему продаж заняли пассажирские и легкие коммерческие версии семейства Largus с результатом в 5 682 автомобиля.

Продолжают расти и продажи моделей семейства Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в июне составили 5 399 автомобилей.

«Мы с удовлетворением отмечаем продолжение роста продаж автомобилей LADA на фоне общего оживления рынка. Безусловно, этому способствовало обновление двух наших популярных моделей, Niva Travel и семейства Largus, а также старт продаж автомобилей LADA с новой мультимедийной системой EnjoY Pro c Яндекс.Авто», – отметил исполнительный вице-президент АО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Оливье Морне.