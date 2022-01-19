Мультимедиа системы LADA EnjoY и LADA EnjoY Pro набирают популярность. Продажи моделей с этими системами стартовали весной 2021 года, и уже к концу прошлого года доля автомобилей, оснащенных LADA EnjoY, превысила 30%.

По итогам 4 квартала 2021 года продажи LADA XRAY с новой мультимедиа составили 36% от общего количества реализованных автомобилей модели, а LADA Vesta – 38%. Всего с момента запуска EnjoY и EnjoY Pro покупателям было передано 28 355 автомобилей LADA XRAY и LADA Vesta, оснащенных этими мультимедийными системами.

В семействе мультимедиа LADA EnjoY предлагаются две системы. LADA EnjoY работает с проецируемыми сервисами Apple Carplay и Android Auto. А LADA EnjoY Pro, помимо этого, включает уникальные для сегмента встроенные сервисы Яндекс.Авто – в этом случае автомобиль, оснащенный опциональным модемом, всегда находится онлайн, и пользователю даже не требуется подключать смартфон.

Мультимедиа системы LADA EnjoY отличаются высоким быстродействием и возможностью анализировать предпочтения пользователя, предлагая привычные маршруты и музыкальные подборки. LADA EnjoY – это HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей, качественный объемный звук ARKAMYS, специально настроенный под геометрию интерьера автомобиля, а также регулярно обновляемое «по воздуху» программное обеспечение.

«Подключенные» автомобили – мировой тренд, и LADA активно развивается в нем, – отмечает Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ». – Минимум каждый третий покупатель Vesta и XRAY выбирает автомобиль с мультимедиа, которая обладает практически полноценным функционалом смартфона. Мы видим, что наши клиенты предпочитают более технологичные автомобили и продвинутые сервисы. LADA планирует и дальше развивать цифровые технологии, позволяющие получать еще больше удовольствия от нахождения в автомобиле».