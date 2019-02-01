LADA представляет новые комплектации автомобилей семейства LADA Vesta: для трех типов кузова предлагаются начальные версии, ставшие доступней на сумму от 20 до 51 тысячи рублей.

Седан LADA Vesta в новой стартовой комплектации Standard оснащен 1,6-литровым двигателем и МКПП, в состав комплектации входят две фронтальные подушки безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъёме, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиоподготовка, стальные 15-дюймовые диски, передние электростеклоподъемники. Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.

LADA Vesta SW в новом варианте Classic с пакетом Start, двигателем 1,6л и МКПП предлагается с двумя фронтальными подушками безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъёме, регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой, электроприводом и обогревом наружных зеркал, аудиоподготовкой, стальными 15-дюймовыми дисками. Кроме того, в список оснащения входит кондиционер, подогрев передних сидений, охлаждаемый вещевой ящик, рейлинги, спойлер. Вместительный кузов LADA Vesta SW предоставляет новые возможности для путешествий или перевозки разнообразных грузов: объем багажника составляет 480 л (825 л до подоконной линии). Стоимость новой LADA Vesta SW Classic с пакетом Start – от 676 900 рублей, что на 28 000 рублей привлекательнее предыдущей начальной версии.

LADA Vesta SW Cross в новой базовой комплектации Comfort оснащена двигателем 1,6 л и МКПП. В список оборудования входят 2 фронтальные подушки безопасности, дисковые тормоза задних колес, система ЭРА-ГЛОНАСС, система курсовой устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъёме, кондиционер, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный подлокотник с боксом, комбинированная обивка сидений (ткань+экокожа) с возможностью выбрать серый или оранжевый цвет, натяжная полка багажника, комплект сеток и органайзеров в багажном отделении, парктроник, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, многофункциональное рулевое колесо, аудиосистема (4,3” монохромный дисплей, FM/AM с функцией RDS, USB, SD-карта, AUX, Bluetooth, Hands free, 4 динамика, антенна «акулий плавник»), рейлинги, спойлер, хромированные накладки на порогах и выхлопной трубе, 17-дюймовые легкосплавные диски). Модель LADA Vesta SW Cross отличается увеличенным со 178 мм до 203 мм дорожным просветом, пластиковым обвесом кузова, который защищает лакокрасочное покрытие на легком бездорожье и придает автомобилю спортивный вид. LADA Vesta SW Cross в комплектации Comfort предлагается от 779 900 рублей (на 25 000 рублей выгоднее предыдущей базовой конфигурации).

Напомним, что LADA Vesta является абсолютным лидером продаж на российском рынке по итогам 2018 года, каждый третий проданный автомобиль LADA – модель семейства Vesta. Просторный салон и вместительный багажник, высокий уровень комфорта, многофункциональность, крепкий оцинкованный кузов, азартная управляемость и хорошая проходимость – основные характеристики автомобилей семейства LADA Vesta.