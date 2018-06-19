LADA расширяет модельный ряд и представляет новую LADA Vesta Sport – флагмана семейства одной из наиболее популярных моделей на российском рынке. Это автомобиль для тех, кто стремится к постоянному «драйву» и в жизни, и на дороге и ищет машину со спортивным характером.

Новая LADA Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году.

LADA Vesta Sport вобрала в себя энергию побед Марки в крупных международных и российских автоспортивных чемпионатах, таких как WTCC и РСКГ. Новая модель является логичным решением по переносу спортивного успеха LADA с автодромов на дороги общего пользования.

Оригинальный передний бампер придает LADA Vesta Sport более спортивный и динамичный облик. В его дизайн органично вписан развитый нижний спойлер, увеличивающий прижимную силу на передней оси.

Основной элемент ДНК в дизайне LADA, «ИКС – графика», отображенная в переднем бампере, претерпела легкие изменения. Его трапециевидная форма, расширяющаяся в нижней части, акцентируется хромированными матовыми вставками в виде бумерангов. Пластиковые детали, внутри которых расположены передние противотуманные фары, были намеренно увеличены в размерах. Эти элементы теперь слегка выступают за габариты самого бампера и еще сильнее подчеркивают динамичный облик LADA Vesta Sport, визуально расширяя ее габариты. Красная горизонтальная вставка зрительно объединяет элементы передней части автомобиля и завершает ее ИКС – графику.

Спортивный вид автомобиля усиливается при взгляде на LADA Vesta Sport в профиль. В первую очередь за счет передних крыльев с расширенными колесными арками, придающими модели агрессии. Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Для обеспечения более спортивного поведения машины на дороге ее клиренс был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм, что визуально добавило силуэту стремительности. Зеркала заднего вида LADA Vesta Sport получили черные глянцевые накладки, и теперь выполнены в едином цветовом решении с фальш-радиаторной решеткой.

Дизайн заднего бампера LADA Vesta Sport выглядит скульптурно и экспрессивно. В первую очередь его подчеркивают контрастные черные фальш-вентиляционные вставки по бокам, внутри которых расположены датчики помощи парковки. Эти элементы визуально расширяют облик автомобиля в задней части. В декоративную накладку по центру нижней части бампера интегрированы хромированные сдвоенные выхлопные трубы. Для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен интегрированный спойлер, размер и форма которого были тщательно подобраны в ходе аэродинамических испытаний автомобиля в собственной лаборатории в Тольятти. Дополнительный LED стоп-сигнал также является неотъемлемой частью спойлера.

Завершающим элементом в дизайне задней части автомобиля стали объемный шильд Sport на крышке багажника, и «красная лента», органично огибающая задний противотуманный фонарь и визуально объединяющая все новые элементы дизайна.

По словам директора дизайн-центра LADA Стива Маттина, яркий и спортивный дизайн LADA Vesta Sport представляет собой своеобразную энергетическую оболочку, вобравшую в себя одновременно страсть и адреналин, переданные через мощный темперамент автомобиля.

Дополнительные фото – по ссылке.

Официальная премьера LADA Vesta Sport состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.