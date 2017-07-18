Интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW выполнен в единой концепции с дизайном кузова и представляет собой настоящее жизненное пространство. Специально для Vesta SW Cross дизайнеры создали яркую оранжевую цветовую гамму в оформлении интерьера – эти жизнерадостные акценты использованы на дверях, приборной панели и в обивке кресел. Стильная подсветка украсила приборную панель – шкалы комбинации приборов обрели оранжевую окантовку.

Отдельного внимания заслуживает оборудование, недоступное ранее и, как правило, использующееся на моделях классом выше. Это впервые внедренная трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Благодаря использованию новой концепции в дизайне кузова на 2,5 см было увеличено пространство над головами задних пассажиров, а спинка заднего дивана складывается в соотношении 1/3 к 2/3. Багажное отделение автомобиля представляет собой многофункциональное пространство, оснащенное двойным полом, органайзером, тремя сетками для фиксации грузов, различными нишами. Объем багажного отделения с учетом ниш составляет 480 л (до полки-шторки), пространство под фальш-полом предоставляет дополнительные 95 л, а объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда (до подоконной линии) составляет 825 л. Доступ к багажному отделению осуществляется при помощи кнопки, расположенной на крышке багажника.

Интерьер LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW демонстрирует серьезное отношение компании к изучению потребительских предпочтений и стремление создать уникальный автомобиль, способный отвечать потребностям водителя и пассажиров в любых жизненных ситуациях.