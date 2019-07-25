Доплата за автоматическую трансмиссию – 50 000 рублей

22 июля 2019 года стартуют продажи LADA XRAY Cross в новых комплектациях, которые уже сейчас можно купить авто в Тольятти . Компактный кроссовер впервые в истории Марки получил бесступенчатую автоматическую трансмиссию, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Системы Apple Car Play и Android Auto выводят на экран мультимедиа автомобиля все нужные водителю функции, превращая LADA XRAY Cross в смартфон на колесах. Прокладывать маршруты и узнавать о пробках, говорить по телефону, отправлять и получать сообщения в мессенджерах, слушать музыку онлайн — всё это можно делать, совершенно не отвлекаясь от дороги. Теперь это работа LADA XRAY Cross и интеллектуальных голосовых помощников.

Помимо обновлённого программного обеспечения мультимедийная система LADA XRAY Cross получила новый экран с высоким разрешением и возможностью реакции сразу на несколько прикосновений (multitouch), а также более эффективный микрофон обратной связи.

Напомним, что в июне 2019 года стартовало производство LADA XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией, повышающей комфорт и обеспечивающей уверенное движение по всем типам дорог. Коробка устанавливается в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6л, производящимся в Тольятти. Доплата за автоматическую трансмиссию составляет 50 000 рублей.

Бесступенчатая автоматическая коробка передач доступна для LADA XRAY Cross, начиная уже с базовой комплектации Classic с пакетом Optima. Такой автомобиль стоит от 841 900 рублей. В состав комплектации входит кондиционер, аудиосистема, мультифункциональное рулевое колесо, 17-дюймовые колеса с литыми дисками, система электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на уклоне.

LADA ХRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией в комплектации Comfort предлагается от 884 900 рублей. В список оснащения входит 3-уровневый подогрев передних сидений, парктроник, электропривод и обогрев наружных зеркал. Данный вариант исполнения включает также комплекс систем, позволяющих оптимально использовать внутрисалонное пространство. Это выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира, 12-вольтовая розетка в багажнике, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для задних пассажиров, складная спинка переднего пассажирского сиденья, двойной пол багажного отделения.

Автомобиль в комплектации Luxe доступен по цене в 934 900 рублей. Для этой модели предусмотрен выбор из двух вариантов цветового решения в оформлении интерьера – черный или черный с оранжевыми вставками. В отделке сидений, рычага переключения передач и рулевого колеса применена экокожа. Руль, задние сиденья и лобовое стекло оснащены подогревом, более того, комфортную атмосферу в салоне обеспечивает автоматическая климатическая система, поддерживающая заданную температуру. Также в состав комплектации Luxe входят датчики дождя и света, круиз-контроль и функция подсветки поворотов.

Максимально оснащенный LADA XRAY Cross AT в комплектации Luxe с пакетом Prestige стоит от 966 900 рублей. В пакет Prestige входят LED-подсветка интерьера (зона ниши центральной консоли, зона ног первого ряда сидений, карманов передних дверей), усиленная тонировка задних стекол (светопропускание 39%), камера заднего вида, мультимедийная система с поддержкой Apple Car Play и Android Auto (доступна и на автомобилях LADA XRAY Cross с МКПП).