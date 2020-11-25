30 ноября 2020 г. На точность рулевого управления влияет работа сразу нескольких компонентов. Один из важнейших — наконечник рулевой тяги. Он осуществляет передачу усилия от рулевых тяг на поворотный кулак, обеспечивая соответствующий угол поворота ведущих колес. Это позволяет удерживать автомобиль на заданной траектории.

Наконечники рулевых тяг весьма долговечны, их ресурс может превышать 100 000 километров пробега. Однако со временем их все же приходится менять. Характерной неисправностью наконечника рулевой тяги является повреждение его пыльника. Точнее, неисправности появляются в результате повреждения пыльника — через него начинают приникать вода и песок, шаровой палец начинает ржаветь. Кроме того, песок и пыль могут попасть в пространство между пальцем и пластиковым вкладышем — некогда гладкая поверхность вкладыша становится шероховатой, в соединении появляется люфт. Неисправный наконечник рулевой тяги негативно влияет на курсовую устойчивость автомобиля, а значит, и на безопасность водителя и пассажиров.

Надежность наконечника рулевой тяги может быть значительно увеличена благодаря всего нескольким простым процедурам. В новом видео на YouTube-канале MEYLE TV специалисты компании MEYLE — немецкого производителя качественных автозапчастей — наглядно демонстрируют это на примере автомобиля VW T4.

Шаг 1: очистка поворотного кулака

Перед началом установки нового наконечника рулевой тяги следует очистить контактную поверхность сошки поворотного кулака. Это необходимо для того, чтобы минимизировать трение между пыльником и сошкой поворотного кулака.

Шаг 2: нанесение на поверхность сошки поворотного кулака силиконовой смазки

После очистки контактной поверхности сошки поворотного кулака на нее следует нанести силиконовую смазку. Это поможет резиновому пыльнику скользить по контактной поверхности, не перекручиваясь при повороте рулевого колеса.

Шаг 3: установка наконечника рулевой тяги

Теперь можно установить наконечник рулевой тяги MEYLE-HD, затянув гайку с усилием 65 Н·м. Гайку следует затягивать вручную до тех пор, пока шаровой палец не перестанет поворачиваться. После чего затягиваем гайку динамометрическим ключом. Ни при каких обстоятельствах не используйте пневматический гайковерт.

Шаг 4: центровка колес

После установки наконечника рулевой тяги необходимо сделать центровку колес, чтобы привести геометрию оси транспортного средства в соответствие со спецификациями автопроизводителя. После этого стопорная гайка наконечника рулевой тяги затягивается с усилием 55 Н·м.

Все шаги — в коротком видеоуроке на YouTube-канале MEYLE TV.

Внимание: данный материал предназначен для квалифицированных работников. Приведенные шаги описывают процедуру исключительно в сжатом виде. Необходимо соблюдать требования соответствующих инструкций и спецификаций производителя транспортного средства. Они всегда приоритетны по сравнению с общей процедурой, представленной в данном материале. Компания MEYLE AG не несет никакой ответственности и отказывается от любых обязательств в случае воспроизведения действий, демонстрирующийся в видео или описанных в настоящем материале.

Контакты:

Media Service Agency, Быкова Таисия, тел.: +7 (495) 638 08 91, e-mail: info@mediaservice-agency.ru

MEYLE AG, Эва Шиллинг (Eva Schilling), тел.: +49 40 67506 7425, эл. почта: press@meyle.com

О компании

Лучшие запасные части и решения для независимого рынка запасных частей: поставщик, надежный, как друг

Компания MEYLE AG разрабатывает, производит и реализует высококачественные запасные части на независимом рынке послепродажного обслуживания автомобилей. Ассортимент продукции представлен тремя продуктовыми линейками: MEYLE-ORIGINAL, MEYLE-PD и MEYLE-HD. Продукты и решения MEYLE предназначены для максимально широкой аудитории — профессионалов сферы технического обслуживания автомобилей, энтузиастов автоспорта, а также автолюбителей, которые ценят надежность и долговечность. Ассортимент MEYLE насчитывает более 24 000 надежных и долговечных изделий, произведенных на собственных заводах компании и предприятиях тщательно отобранных партнеров.

Ассортимент MEYLE охватывает практически все популярные марки автомобилей и включает следующие продуктовые линейки:

MEYLE-ORIGINAL: достойно оригинала. Около 21 000 наименований высококачественной продукции.

MEYLE-PD: продуманные и улучшенные. Около 2000 моделей высококачественных тормозных дисков и колодок с современным покрытием и высокой эффективностью торможения.

MEYLE-HD: лучше, чем оригинал. Инженеры MEYLE разработали уже около 1000 компонентов MEYLE-HD для тысяч разных моделей автомобилей: технологически они превосходят оригинальные детали и отличаются особой долговечностью и устойчивостью к нагрузкам. На детали усовершенствованной конструкции MEYLE-HD дается гарантия сроком в четыре года.

В компании трудится примерно 1000 человек по всему миру, причем 500 из них — в расположенной в Гамбурге штаб-квартире. MEYLE сотрудничает с партнерами, клиентами и сервисными станциями в 120 странах, благодаря чему в распоряжении водителей оказываются запасные части и решения, на которые они могут полностью положиться. Именно так компания помогает стать станциям технического обслуживания ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ ВОДИТЕЛЕЙ.