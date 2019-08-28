Предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES стали частью масштабного праздника, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В Альметьевске в честь этого события было организовано масштабное театрализованное шествие, парад ретро-автомобилей и спецтехники и другие активности.

Помимо трудовых коллективов региона в городском праздновании приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, помощник Президента РТ Ринат Сабиров, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Тимур Нагуманов, руководители республиканских министерств и ведомств, ветераны производства, жители нефтяного региона республики.

«День нефтяника – это ещё один способ сказать спасибо за профессионализм и внимательное отношение к делу всем занятым в этой отрасли! А специалистов, которые помогают делать нашу повседневную жизнь проще, удобнее, немало. Даже «привычные» шины, которые выпускает KAMA TYRES – это продукт кропотливого труда, инновационных разработок, технологических прорывов, которые начались с работы нефтяника. Спасибо!» – отметил Тимур Шарипов, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Для жителей и гостей города Шинный бизнес KAMA TYRES организовал интерактивную площадку, аттракцион виртуальной реальности и выставку гоночных автомобилей Viatti Racing Team. Кроме того для автовладельцев и любителей автомобилей был представлен стенд с легковыми и грузовыми шинами. Все желающие принимали участие в мастер-классе по стринг-арту и фотографировались в специальной объемной фотозоне.

Частью экспозиции стали шины KAMA-133 и KAMA-533, спроектированные для проекта «Кортеж» и президентского лимузина Aurus Senat L700. Владельцев внедорожников и кроссоверов заинтересовала новинка этого года – Viatti Bosco H/T, а также модель КАМА 365 SUV. Для легкового транспорта была представлена КАМА 365. Одной из главных особенностей шины является расширенный температурный диапазон использования (от -10°С до +55°С). Также участники мероприятия могли ознакомиться с линейками ЦМК шин нового поколения KAMA PRO NF 203, KAMA PRO NR 203, KAMA PRO NT 203 и KAMA PRO NU 404.

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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.