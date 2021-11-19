Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES стал победителем номинации на право поставки шин для новых автобусов марки ПАЗ компании «Группа ГАЗ». Для комплектации новинки были выбраны ЦМК шины КАМА NF 202 и NR 201 типоразмера 285/70R19,5. Шины успешно прошли тестирование в ходе дорожных испытаний нового автобуса.

«История сотрудничества KAMA TYRES и «Группы ГАЗ» насчитывает уже более 20 лет – в первичной комплектации шины бренда КАМА можно встретить не только на автобусах компании, но и на легкогрузовых и грузовых автомобилях. Наша компания зарекомендовала себя как надежный и стабильный партнер, поставляющий качественную продукцию. Мы планируем и дальше развивать стратегическое сотрудничество с «Группой ГАЗ» в направлении увеличения объема поставок грузовых шин», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

ЦМК шины КАМА NF 202 сконструированы специально для установки на переднюю (рулевую) ось грузовых автомобилей различной грузоподъемности, осуществляющих междугородние и региональные перевозки. Хорошие показатели сцепления и тяги как на сухом, так и влажном покрытии достигаются за счет наличия четырех продольных канавок зубчатой формы и волнообразных ламелей на поверхности протектора.

Равномерное распределение нагрузки и повышение грузоподъемности происходит благодаря ламелям в плечевых зонах протектора, которые разделяют зоны на отдельные блоки. Хорошие сцепные характеристики, а также пониженные показатели сопротивления качению обеспечиваются продуманным дизайном рисунка протектора с пятью широкими ребрами.

ЦМК шины КАМА NR 201 используются на ведущих (задних) осях грузового транспорта самой различной грузоподъемности и коммерческого транспорта, чье движение осуществляется преимущественно по местным и региональным дорогам. Отличные показатели сцепления как на сухой, так и на мокрой дороге обеспечиваются оригинальным дизайном протектора, состоящего из небольших блоков, с массивной средней частью и двумя плечевыми зонами. Высокая прочность шины гарантируется наличием цельнометаллического корда в конструкции каркаса и брекера. Возможность экономии топлива обеспечивается за счет низкого сопротивления качению шины.

«Группа ГАЗ» – крупнейший российский производитель автобусов всех классов и назначений, работающих на различных видах топлива (дизель, бензин, газ, электричество) и соответствующих экологическим нормам «Евро-4», «Евро-5» и Zero Emission. Компания выпускает автобусы ведущих российских марок: ГАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ и КАвЗ. Модельный ряд включает 20 базовых моделей автобусов и более 60 их модификаций, вместимостью от 16 до 200 пассажиров. Это автобусы всех классов и назначений, в том числе городские, пригородные, междугородные и туристические, автобусы специального назначения.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/