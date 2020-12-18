«Идея создания бизнес-единицы заключается в том, что Dacia и LADA останутся отдельными компаниями со своими собственными брендами, историей и стратегией, но они выиграют от более целенаправленного и скоординированного управления. Самое главное, что компании будут лучше интегрированы в систему Groupe Renault, чтобы с максимальной эффективностью использовать синергический эффект», – заявил Дени Ле-Вот, генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-LADA, в ходе презентации плана Renaulution.

АВТОВАЗ

LADA

LADA

АВТОВАЗ

С точки зрения бизнеса, сегодня АВТОВАЗ продолжает свою трансформацию, чтобы стать эффективным и конкурентоспособным автопроизводителем мирового класса в рамках Groupe Renault, с высочайшим уровнем локализации и максимально эффективной бизнес-моделью. Его главный актив – бренд LADA – сегодня лидирует на российском рынке с долей более 20%. Модели Granta и Vesta занимают 1-е и 2-е места российского рейтинга продаж.

АВТОВАЗ будет укреплять существующие синергии с Groupe Renault, в особенности в России, а также использовать новые как на уровне бизнес-подразделения, так и на корпоративном уровне. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые будут предлагать лучшие в своей истории по привлекательности и эффективности затрат продукты в рамках нового бизнес-подразделения.

АВТОВАЗ получит преимущества от синергического эффекта в рамках Groupe Renault. Линейки продуктов LADA и Dacia будут базироваться на высококонкурентной по стоимости и гибкой платформе CMF-B. Вместе бренды будут выпускать ежегодно более 1 миллиона автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Глобальная цель – раскрыть потенциал LADA и Dacia, сделав их полноценными международными брендами, выходящими за рамки существующих рынков и сегментов.

С точки зрения продукта, АВТОВАЗ усиливает продуктовый план LADA с помощью 4 новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение легендарной Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году, для того, чтобы укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении.

LADA – это часть России. Это Бренд, созданный для того, чтобы противостоять самым экстремальным климатическим и дорожным условиям, всегда сильный и крепкий, всегда готовый помочь. У каждой российской семьи есть своя история, связанная с LADA, начиная с культовой Копейки (ВАЗ-2101) и Нивы, первого в автомобильной истории внедорожника с несущим кузовом, квинтэссенции самых крепких и популярных автомобилей всех времен.

АВТОВАЗ уже активно реализует свой новый амбициозный продуктовый план. В 2021 году LADA 4×4 получила свое первоначальное название и теперь называется LADA Niva с приставкой Legend. В начале 2021 года LADA начнет продажи новой Niva Travel.

Началась работа над будущим поколением легендарной Niva. Автомобиль получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой – и будет базироваться на платформе CMF-B. Niva – это культовый автомобиль как в России, так и за ее пределами, квинтэссенция надежности и готовности к любым дорожным и климатическим условиям. Это воплощение инженерной мысли в автомобиле для экстремальных условий – с системой полного привода, высоким клиренсом, обладающем прочной конструкцией. Новая Niva выйдет за пределы российского рынка, как это было и в начале истории этого легендарного автомобиля.

Перезапуск Niva и полное обновление основного модельного ряда позволит репозиционировать бренд LADA и начать новую эпоху в его развитии.