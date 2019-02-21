Эксперт одно из крупнейших автомобильных изданий Car.ru в течение трех месяцев тестировал Viatti Bosco Nordico в различных условиях эксплуатации. На время эксперимента на автомобиль Toyota RAV4 были установлены шины этой модели в типоразмере 225/65 R17. Стоит отметить, что шина успешно справилась со всеми испытаниями.

Модель была испытана как на льду и снегу, так и на асфальте и грязи. Viatti Bosco Nordico проверялась на такие показатели как устойчивость, управляемость, тормозные свойства, шум и уровень комфорта, и другие характеристики. По результатам активной эксплуатации, среди прочих преимуществ, автором было отмечено, что шина подстраивается под дорожное покрытие, смягчая все неровности дорожного полотна.

«Благодаря довольно «зубастому» рисунку протектора со специальными углублениями в плечевых шашках по технологии SnowDrive шины Viatti Bosco Nordico «гребут» по снегу очень уверенно. В нескольких дорожных ситуациях, в частности, при заезде в дачный поселок, я уже был готов отправиться за лопатой, но шины четко выполнили свою основную работу. Надрывать спину и руки мне не пришлось», – отметил автоэксперт издания.

Viatti Bosco Nordico V-523 специально сконструированы для внедорожников и кроссоверов. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Бренд Viatti – это надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 9 линеек.

Источник: https://car.ru/news/automobili/41841-zima-v-razgare-shinyi-v-udare-test-viatti-bosco-nordico/