Уважаемые жители и гости города Самары!

В Самаре в период с 21 по 24 декабря в ночное время (с 22:00 до 06:00) в связи с началом работ по переустройству линии электропередач ВЛ-220 кВ будет полностью закрываться движение автомобильного транспорта на транспортной развязке на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская. Соответствующие дорожные знаки будут установлены. Схема прилагается.

Просим планировать поездки заранее.

После завершения работ по переустройству линии продолжится строительство путепровода через улицу Демократическую.