Движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская будет закрыто в ночное время2017-12-20 17:03
Уважаемые жители и гости города Самары!
В Самаре в период с 21 по 24 декабря в ночное время (с 22:00 до 06:00) в связи с началом работ по переустройству линии электропередач ВЛ-220 кВ будет полностью закрываться движение автомобильного транспорта на транспортной развязке на пересечении улиц Демократическая и Ташкентская. Соответствующие дорожные знаки будут установлены. Схема прилагается.
Просим планировать поездки заранее.
После завершения работ по переустройству линии продолжится строительство путепровода через улицу Демократическую.
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