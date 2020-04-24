С начала марта 2020 года Наталья Васильева-Бернард, директор по учету и отчетности – главный бухгалтер АО «АВТОВАЗ», назначена на должность исполнительного вице-президента по финансам АО «АВТОВАЗ».

Г-жа Васильева-Бернард закончила Московский государственный университет по направлению бухгалтерского учета в транспортной сфере и имеет 25-летний опыт работы в области бухгалтерского учета и финансов в российских и французских компаниях. До прихода на АВТОВАЗ на должность главного бухгалтера в 2017 году занимала различные руководящие позиции, связанные с финансовой и бухгалтерской деятельностью в одной из крупнейших европейских автомобильных групп.

Отметим, что в 2018 году команда бухгалтерской службы АВТОВАЗа под руководством Натальи Васильевой-Бернард получила престижную премию Groupe Renault – President Awards – за консолидацию отчетности предприятия в систему Groupe Renault.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис отметил, что высоко ценит опыт и компетенции госпожи Васильевой-Бернард: «За 3 года работы на АВТОВАЗе Наталья Васильева-Бернард справилась с множеством сложных финансовых и бухгалтерских задач на самом высоком профессиональном уровне. Я уверен, что ее деловые и личные качества на новом посту исполнительного вице-президента по финансам имеют решающее значение для того, чтобы АВТОВАЗ сохранил свое лидерство в российском автопроме и преодолел ключевые вызовы в крайне сложной кризисной ситуации».