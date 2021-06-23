В Самаре будет ограничено движение транспорта на 3 улицах 3 и 4 июля 2021 года2021-07-01 16:28
В Самаре на нескольких улицах будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам.
С 08:30 до 15:00 3 и 4 июля проехать нельзя будет по следующим участкам:
по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократической);
Также с 08:30 до 15:00 общественный транспорт №№ 205, 295, 96 будет двигаться по скорректированным маршрутам.
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