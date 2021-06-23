В Самаре на нескольких улицах будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением спортивных соревнований – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам.

С 08:30 до 15:00 3 и 4 июля проехать нельзя будет по следующим участкам:

по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда № 2 (ближнее примыкание к улице Демократической);

по проезду № 2 от улицы 2-я Стадионная до улицы Арена 2018 (ближнее примыкание к улице Арена 2018);

по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Подобные меры не касаются спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также автомобили с пропусками от ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Также с 08:30 до 15:00 общественный транспорт №№ 205, 295, 96 будет двигаться по скорректированным маршрутам.