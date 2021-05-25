По итогам мая 2021 года шины Viatti производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES заняли первое место в рейтинге, который составил портал-агрегатор отзывов об автомобильных товарах PartReview. Шины получили наивысший средний балл 4.4 по отзывам, а также за них отдали больше всего положительных голосов (более 90%). Всего в рейтинге участвовало 17 отечественных и зарубежных брендов шин. Участники рейтинга собирались на основании отзывов пользователей. Автовладельцы также оценили износоустойчивость шин Viatti (в среднем на 4.6 балла) и их управляемость (оценка 4.4 балла).

Благодаря технологиям, которые использованы в шинах Viatti, они обеспечивают комфорт передвижения в любую погоду. Переменное распределение жесткости боковины подстраивает шину под неровности дороги, она буквально сглаживает удары от стыков асфальта и ям. Технология Hydro Safe V, которая включает в себя продуманное расположение продольных и поперечных канавок, выводит жидкость и снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой, за счет чего движение в дождь не доставляет трудностей.

Технология Silence PRO – особая форма канавок и ламелей протектора, меняющая резонанс при качении шины, обеспечивает низкий уровень шума во время движения. Viatti включает в себя девять линеек автошин – семь легковых и две легкогрузовые – зимние и летние, с посадочным диаметром 13-19 дюймов.

«Бренд Viatti – это широкая номенклатура шин для разных условий эксплуатации, это надежная и качественная продукция, оптимальная по соотношению цена-качество. Кроме того, покупателям комплекта шин бренда Viatti предоставляется шиномонтаж в подарок. В наших обособленных подразделениях данная акция действует на специальных условиях – на весь модельный ряд и без ограничения по дате покупки», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Источник: https://partreview.ru/top/shina-142/

Приобрести шины Viatti можно в официальном интернет-магазине KAMATYRES.SHOP.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/