Перевозка крупногабаритных грузов – работа для настоящих профессионалов2018-08-16 21:04
Сегодня перевезти крупногабаритный груз не так просто, поскольку правительства каждой страны установили строгие нормы и акты, по которым должна осуществляться транспортировка. Это довольно сложная процедура, которая требует:
Все эти условия может соблюдать только квалифицированная компания, которая уже далеко не первый год оказывает заказчикам такие услуги. При транспортировке подобного имущества заказчика за пределы Российской Федерации нормативные акты могут отличаться, поэтому самостоятельно осуществить такую перевозку будет просто невозможно.
Определение крупногабаритного груза
Все габаритные грузы, которые неразделимые, могут попасть под категорию крупногабаритных, но и для их перевозки установлены специальные нормы:
Если все размеры старого соблюдены, то перевозка крупногабаритных грузов пройдет без проблем.
К крупногабаритным грузам относится:
Для каждого типа грузов, подбирается индивидуальный тип крепления.
Расчет стоимость перевозки
Чтобы узнать точные сроки и цену доставки, заказчик должен предоставить все данные по поводу своего имущества. Опытный оператор просчитает максимально быстрый и выгодный маршрут, а еще подберет машину, которая позволит доставить крупногабаритный груз до указанного адреса в максимально рекордные сроки. Стоимость услуги будет напрямую зависеть от того, в какую точку страны или мира будет осуществляться доставка, какие габариты у имущества.
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