Сегодня перевезти крупногабаритный груз не так просто, поскольку правительства каждой страны установили строгие нормы и акты, по которым должна осуществляться транспортировка. Это довольно сложная процедура, которая требует:

Наличие специального транспорта для транспортировки крупногабаритных грузов.

Специальные крепления для фиксации имущества.

Подготовку соответствующих документов.

А еще нужна машина сопровождения, оснащенная специальными проблесковыми маячками (при необходимости).

Все эти условия может соблюдать только квалифицированная компания, которая уже далеко не первый год оказывает заказчикам такие услуги. При транспортировке подобного имущества заказчика за пределы Российской Федерации нормативные акты могут отличаться, поэтому самостоятельно осуществить такую перевозку будет просто невозможно.

Определение крупногабаритного груза

Все габаритные грузы, которые неразделимые, могут попасть под категорию крупногабаритных, но и для их перевозки установлены специальные нормы:



Высота обязана быть не более 4 метров, поскольку в противном случае тара может не пройти под полотном моста.



Для того, чтобы транспортировка не составила проблем на поворотах, максимальная длина груза для Российской Федерации составляет 22 метра, в то время, как для европейских стран эти нормы снижены до отметки в 16.5 метра.



В большинстве стран ширина дорожного полотна имеет строгие рамки, поэтому груз не должен быть более 2.55 метра по ширине, чтобы не затруднять движение для других автомобилистов.



Если все размеры старого соблюдены, то перевозка крупногабаритных грузов пройдет без проблем.

К крупногабаритным грузам относится:



Строительные и дорожные приспособления.



Спецоборудование промышленного назначения, включая лопасти электрогенераторов.



Бытовки и контейнеры.



Для каждого типа грузов, подбирается индивидуальный тип крепления.

Расчет стоимость перевозки

Чтобы узнать точные сроки и цену доставки, заказчик должен предоставить все данные по поводу своего имущества. Опытный оператор просчитает максимально быстрый и выгодный маршрут, а еще подберет машину, которая позволит доставить крупногабаритный груз до указанного адреса в максимально рекордные сроки. Стоимость услуги будет напрямую зависеть от того, в какую точку страны или мира будет осуществляться доставка, какие габариты у имущества.