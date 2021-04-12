Автоновости

Дистанционное обучение автомобильным основам: удобный формат 2021-04-12 13:43



Дистанционные курсы, как самостоятельное явление, появились уже достаточно давно, но в 2020-м году случился настоящий «взрыв». Конечно, во всем виновата пандемия коронавируса, заставившаяя многих из нас уйти на “удаленку”. Хотя, если абстрагироваться от того, что мотиватор – негативный, в самом формате можно найти множество огромных плюсов. Рассмотрим эти плюсы, «прокручивая» в голове курс Дистанционное обучение: автомобильные основы.

Преимущества дистанционного обучения на курсах

Выбирая дистанционный формат обучения, вы получаете целый ряд преимуществ. Среди них:



Возможность изучать материал в своем темпе. Дистанционный курс можно растянуть на то количество времени, который вам наиболее комфортен. Исключение – курсы, которые подразумевают постоянное онлайн-взаимодействие в группе по графику. Также курс можно разбить на наиболее удобные для себя отрезки. Например, если вы работает по графику 2 через 2, в дни работы вы можете не заниматься, а в выходные штудировать обучающие материалы и тесты на максимальных оборотах.



Отсутствие необходимости куда-нибудь ехать. Не нужно «выползать» из дому, если там ливень. Не нужно в конце концов тратить время на дорогу. Лучше обретённые каждые «лишние» пол часа, а может и все три часа, которые бы вы тратили на дорогу на учебу, провести за повторением учебной информации, «прокачаться» на виртуальном симуляторе. Удобно и рационально.



Никакого отрыва от основной учебы, работы. Дистанционные курсы позволяют осваивать новую профессию, специальность, не нанося удар по основной учебе, работе. Вы можете учиться в вузе на управленца, параллельно проходить дистанционное обучение по автоспециальности, и уже к концу учебы попытаться открыть СТО . План похож на утопию? Нет! На самом деле все действительно реально. Пройдя курсы, до конца учебы можно вполне «внедриться» наёмным наёмником на СТО , «прощупать» её изнутри, а к концу обучения ВУЗ а брать «быка за рога» и за заработанные средства открывать пусть маленькую, но уже свою мастерскую.



Конечно, многих волнует вопрос мотивации. Самостоятельно взяться за обучение не все смогут. Элементарно энергии не всем хватит. Но это если говорить сугубо о самообучении. Если же дистанционное обучение проходит при сопровождении преподавателем, тренером, то ситуация – совершенно иная. Есть и «пинок», и контроль, и свобода распоряжения своим временем.

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