Уважаемые автомобилисты и жители города Самары! С 9 октября открыто рабочее движение по кольцевой развязке на пересечении улиц Луначарского, Московского шоссе и Гагарина.

В настоящее время подрядной организацией устанавливаются необходимые дорожные знаки для осуществления временного движения. Движение по улице Луначарского закрыто в связи продолжением работ на данном участке. Дорожными рабочими продолжаются работы по благоустройству – устройству бордюрного камня, освещения, восстановление линий троллейбуса. После завершения работ на развязке будут установлены светофорные объекты, и схема движения будет изменена.

Кроме того, по постоянной схеме возобновляется двустороннее движение по улице Киевской.

Все необходимые дорожные знаки будут установлены к 20.00 9 октября.