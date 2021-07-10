Российская команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу в зачете грузовиков на Международном ралли-рейде «Шелковый путь-2021» и заняла сразу две ступени на пьедестале почета. Экипаж Дмитрия Сотникова завоевал золото, а Антона Шибалова – бронзу. Подведение итогов и награждение победителей проходило в Горно-Алтайске.

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES, официальный поставщик Международного ралли «Шелковый путь-2021», поздравил команду с заслуженной победой!

В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие проходило только на территории России. За шесть дней участники проехали почти 3500 км, из которых 640 километров – длина пяти спецучастков. Дмитрий Сотников, пилот «КАМАЗ-мастер» стал единственным в истории Международного ралли трехкратным победителем гонки.

В этом сезоне для комплектации автомобилей технической помощи «КАМАЗ-мастер» были выбраны шины производства KAMA TYRES: грузовые 425/85R21 КАМА 1260-2, ЦМК шины 315/80R22.5 КАМА NF 201 и 245/70R17.5 КАМА NT 101, а также ЦМК шины нового поколения линейки KAMA PRO – модель 14.00R20 NU 404.

«Ралли «Шелковый путь» – это не только уникальное и неповторимое приключение. Это сложнейшее испытание для всех членов команды, проверка на выносливость, профессионализм и мастерство. Это тест техники и ее комплектующих на надежность и качество в экстремальных условиях эксплуатации. Стоит отметить, что шины KAMA TYRES успешно преодолели все длительные перегоны, высокую загруженность автомобилей и совершенно непредсказуемые дорожные условия», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Грузовые шины КАМА 1260-2 разработаны для движения как по асфальту, так и по мягкому грунту и бездорожью. Это стало возможным, благодаря специальному дизайну протектора. А за счет протектора с направленным «елочным» рисунком с большим числом шашек и надежными грунтозацепами обеспечиваются хорошие показатели проходимости и тягово-сцепные характеристики.

Модель NF 201 ЦМК шин КАМА предназначена для установки на переднюю (рулевую) ось грузового и коммерческого транспорта, а NT 101– на прицепную ось грузовиков и тягачей. Они имеют хорошие показатели сцепления, прочность за счет цельнометаллокордной конструкции каркаса и брекера, топливную экономичность, обеспечивают повышенную управляемость автомобиля благодаря специальному дизайну рисунка протектора.

ЦМК шины KAMA PRO NU 404 подходят для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, которые передвигаются по мягким грунтам и в условиях бездорожья, адаптируясь к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия за счет возможности изменения внутреннего давления.

Купить шины КАМА 1260 -2, КАМА NF 201, КАМА NT 101, а также KAMA PRO NU 404 по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник фото: пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/