По данным Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES доля ЦМК шин на российском рынке растет и составляет уже почти половину от всех производимых в стране грузовых шин. Данная тенденция обоснована: автовладельцы хотят использовать качественный продукт, с хорошим эксплуатационным ресурсом, который позволяет оптимизировать расходы на обслуживание транспорта. Этим требованиям отвечает новое поколение цельнометаллокордных шин, выпускаемых под брендом КАМА PRO.

Отличительной особенностью всех моделей ЦМК шин КАМА PRO являются новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым обеспечиваются:

снижение стоимости 1 км пробега до 7 копеек;

+20% к ходимости по сравнению с предыдущим поколением ЦМК шин КАМА;

устойчивость к износу;

ходимость до 700 000 км пробега за счет двукратного восстановления и донарезки протектора.

ЦМК шины КАМА PRO соответствуют международным стандартам качества, разработаны с учетом эксплуатации на российских дорогах и имеют высокую надежность металлокордного каркаса. Применяемая резиновая смесь протектора обеспечивает высокие свойства износостойкости и сопротивление к появлению надрывов и сколов элементов рисунка.

В ассортименте бренда КАМА PRO представлены линейки для региональных перевозок, которые характеризуются повышенными показателями ходимости и топливной экономичности относительно шин КАМА. Характеристики рисунков и резиновых смесей протектора обеспечивают нанесение маркировок 3PMSF и M+S. Также в модельном ряде представлена линейка шин повышенной проходимости с регулируемым давлением.

Конструкционные решения шин КАМА PRO для ведущей оси

Шины KAMA PRO NR 203 предназначены для комплектации грузовых автомобилей, эксплуатируемых преимущественно на региональных дорогах. Плечевая зона усилена для улучшения свойств торможения и разгона. Форма шашек и канавок рисунка имеют сложную форму, что способствует очищению от камней, лучшего сцепления с дорогой в дождь и мокрый снег. Шашечные элементы порезаны ламелями для безопасной езды в зимнее время.

Конструкционные решения шин КАМА PRO для рулевой оси

Шины KAMA PRO NF 203 разработаны специально для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и автобусов, которые эксплуатируются при региональных и межрегиональных перевозках. Вес шин уменьшен на 1,5% в сравнении с предшественниками благодаря применению новых рецептов резиновых смесей и, как следствие, снижен расхода топлива. Размещение пяти продольных кольцевых блоков на беговой части протектора улучшает прямолинейное качение. Увеличенная ширина канавок позволяет лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а их сложная форма препятствует застреванию камней в поверхности протектора.

Конструкционные решения шин КАМА PRO для прицепов

Шины KAMA PRO NT 203 сконструированы для эксплуатации на колесах прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей, задействованных в магистральных и региональных перевозках. Массив центрального и средних блоков разделен 3D-ламелями для лучшего сцепления с дорогой при торможении и во избежание бокового заноса как в дождь, так и мокрый снег. Широкие продольные канавки на поверхности шины способствуют лучшему отводу воды из пятна контакта шины с дорогой, а также удалению мелких камней за счет размещения камневыталкивателей на дне крайних канавок. Оптимизация профиля шины позволяет лучше распределять напряжение в пятне контакта с дорогой, что увеличивает срок эксплуатации шины и делает ее износ более равномерным по всей ширине беговой части.

Конструкционные решения шин КАМА PRO для любой оси

Шины КАМА PRO NU 404 предназначены для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей повышенной грузоподъемности в условиях бездорожья, грунтовых дорог, строительных площадок, а также на дорогах с твердым покрытием. Возможность регулирования внутреннего давления в зависимости от условий эксплуатации и состояния дорожного покрытия в комплексе с цельнометаллокордном каркасом обеспечивает уникальную характеристику высокой грузоподъемности и проходимости шин на бездорожье. Усиления между центральными элементами рисунка протектора КАМА PRO NU 404 обеспечивают повышенные характеристики курсовой устойчивости при движении и дополнительную жесткость блоков протектора между рядами. Поперечные канавки с оптимальной формой и углами наклона стенок имеют высокую степень самоочищаемости за счет расширения к плечевой зоне шины для обеспечения уверенного движения по бездорожью или снежной целине.

Источники:

https://www.kolesa.ru/article/pochemu-avtovladeltsy-vybirayut-tsmk-shiny-kama-pro

https://www.td-kama.com/ru/brand/kamapro/

https://kamatyres.shop/catalog/tsmk_shiny_kama_pro/