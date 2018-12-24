В 2019 году в соответствии с Федеральным законодательством в Самарской области будут изменены тарифы на эвакуацию задержанных автомобилей и оплату хранения таких автомобилей на штрафстоянках.

Тарифы на перемещение задержанного транспортного средства будут установлены в размере:

для городского округа Самара – 1 900 рублей за перемещение одного транспортного средства;

для остальной территории Самарской области – 1 700 рублей за перемещение одного транспортного средства.