В 2019 году в Самарской области изменятся тарифы на эвакуацию автомобилей и оплату штрафстоянок2018-12-28 16:11
В 2019 году в соответствии с Федеральным законодательством в Самарской области будут изменены тарифы на эвакуацию задержанных автомобилей и оплату хранения таких автомобилей на штрафстоянках.
Тарифы на перемещение задержанного транспортного средства будут установлены в размере:
для городского округа Самара – 1 900 рублей за перемещение одного транспортного средства;
для остальной территории Самарской области – 1 700 рублей за перемещение одного транспортного средства.
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