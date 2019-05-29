Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама», рассказал о современном шинном производстве, мировых тенденциях и производственных планах шинного комплекса KAMA TYRES в интервью авторитетному онлайн-изданию «Колёса.ру».

По его словам, главным трендом развития отрасли шинного производства последние несколько лет является стремление к экономии при сохранении безопасности управления транспортным средством. Продукция становится более доступной для потребителя, но при этом её качество не снижается.

Другой важный тренд, который отметил Андрей Бутон, – повышение экологичности продукции и её производства. Для многих отраслей и компаний – в том числе и для предприятий шинного комплекса KAMA TYRES – разработка инновационных экологически чистых рецептур резиновых смесей, борьба за экологию, уменьшение выбросов являются приоритетными направлениями в работе.

«Мы не стоим на месте и учитываем вектор развития отрасли и требования потребителей. Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES производят шины как для специальной и военной техники, так и для отечественных и зарубежных автовладельцев. Например, шины Viatti поставляются на комплектующие автозаводы, в том числе и группы Volkswagen и Ford Sollers. Производитель автомобилей всегда выставляет высокие требования к качеству шин. Не так просто попасть на этот конвейер. Мы для этого полностью модернизировали производство. Оборудование, на котором производятся шины Viatti, – мирового уровня», – рассказал Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Третий тренд связан с появлением и развитием новых типов транспортных средств – электромобилей и автономных транспортных средств. Для таких автомобилей необходимо производить более грузоподъёмные и «умные» шины, которые будут оперативно давать сигнал об их повреждении и т.д.

Шинный комплекс KAMA TYRES активно применяет современные методы проектирования, автоматизирует и стандартизирует этапы разработки и производства шин. Одним из ярких примеров использования наработок, опыта Научно-технического центра «Кама», возможностей современного оборудования являются грузовые шины новой линейки KAMA PRO – модель NU404. Это первые цельнометаллокордные шины, обладающие возможностью регулировать внутреннее давление. Это в свою очередь позволяет значительно расширить область применения шин и повысить их эксплуатационные возможности.

Другой пример – продукция шинного бренда Viatti. В её производстве успешно применяется ряд технологий, связанных с построением рисунка протектора и применяемым резиновым смесям, позволяющих создавать продукцию, которая удовлетворяет постоянно повышающиеся запросы рынка.

Торговый дом «Кама» является генеральным дистрибьютором продукции шинного комплекса KAMA TYRES.

Источник: https://www.kolesa.ru/article/andrej-buton-kama-tyres-proizvoditel-avto-vystavlyaet-vysokie-trebovaniya-k-kachestvu-shin