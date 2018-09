Автоновости

Шины Viatti Bosco A/T приняли участие в тест-драйве онлайн-журнала «АвтоАвто» 2018-09-28 13:19



Журнал «АвтоАвто» на подмосковном автодроме «Мячково» провёл тест-драйв внедорожных шин типоразмера 235/60R16. В числе участников тестирования оказались шины Viatti Bosco A/T, выпускаемые шинным комплексом KAMA TYRES. По итогам тестирования модель получила высокие оценки и заняла первое место среди других участников испытаний. Помимо Viatti Bosco A/T автоэксперты оценивали бренд Hankook с маркой K424 Optimo ME02 и NexenRoadian H/P SUV. Все шины принадлежат одному ценовому сегменту и имеют грунтозацепы. «Внедорожник или кроссовер на тестовых асфальтовых площадках — явление необычное. Но не секрет, что наши соотечественники используют свои «Дастеры» или «РАВы» по большей части в городах. Так что, как поведут себя на асфальте представленные шины, мне тоже интересно», – отметил автоэксперт издания.

Автор журнала «АвтоАвто» на личном автомобиле Ssangyong Kyron поочерёдно тестировал шины в различных условиях автодрома. Ему предстояло оценить модели при прохождении «змейки», «лосиного» теста, скоростном прохождении трассы и экстренном торможении. «Резина Viatti Bosco A/T тише других участников тест-драйва. За счёт жёсткости управлять обутым в Viatti внедорожником куда проще и легче. Viatti Bosco A/T за прочность боковин получает откровенную «пятёрку» и даже с плюсом. Скорость объезда препятствия выше, увода машины в сторону почти нет. По моим ощущениям, прежде всего внутренним, победила модель Viatti Bosco A/T», – прокомментировал испытания автомобильный эксперт журнала «АвтоАвто».

При подведении итогов тест-драйва автор издания также оценил стоимость продукции. Так, в среднем за Hankook K424 Optimo ME02 придётся отдать 5 460 рублей, за NexenRoadian H/P SUV — 4 620 рублей, а за Viatti Bosco A/T – 3 604 рубля. Источник: http://www.avtoavto.ru/news.mhtml?PubID=13874

© 443000.ru

Твитнуть