Шины Viatti Bosco A/T приняли участие в тест-драйве онлайн-журнала «АвтоАвто»2018-09-28 13:19
Журнал «АвтоАвто» на подмосковном автодроме «Мячково» провёл тест-драйв внедорожных шин типоразмера 235/60R16. В числе участников тестирования оказались шины Viatti Bosco A/T, выпускаемые шинным комплексом KAMA TYRES. По итогам тестирования модель получила высокие оценки и заняла первое место среди других участников испытаний.
Помимо Viatti Bosco A/T автоэксперты оценивали бренд Hankook с маркой K424 Optimo ME02 и NexenRoadian H/P SUV. Все шины принадлежат одному ценовому сегменту и имеют грунтозацепы.
«Внедорожник или кроссовер на тестовых асфальтовых площадках — явление необычное. Но не секрет, что наши соотечественники используют свои «Дастеры» или «РАВы» по большей части в городах. Так что, как поведут себя на асфальте представленные шины, мне тоже интересно», – отметил автоэксперт издания.
«Резина Viatti Bosco A/T тише других участников тест-драйва. За счёт жёсткости управлять обутым в Viatti внедорожником куда проще и легче. Viatti Bosco A/T за прочность боковин получает откровенную «пятёрку» и даже с плюсом. Скорость объезда препятствия выше, увода машины в сторону почти нет. По моим ощущениям, прежде всего внутренним, победила модель Viatti Bosco A/T», – прокомментировал испытания автомобильный эксперт журнала «АвтоАвто».
Источник: http://www.avtoavto.ru/news.mhtml?PubID=13874
© 443000.ru