Эксперты специализированного онлайн-портала «Автовзгляд» протестировали зимние шины Viatti Bosco S/T. Модель выпускается на предприятиях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES и разработана специально для кроссоверов и внедорожников. Тестирование модели типоразмера 235/60 R16 проходило на редакционном Hyundai Santa Fe Classic.

Для испытаний эксперты выбрали улицы Москвы и загородные дороги ближнего Подмосковья. Эксплуатационные характеристики авторы тест-драйва оценивали на разных типах зимнего покрытия: на мокром и обледенелом асфальте, на заснеженном дорожном полотне, на покрытой наледью и снежной кашей дороге.

Журналисты высоко оценили систему Hydro Safe V с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек, которая была применена при конструировании Viatti Bosco S/T. За счет этой технологии шина эффективно удаляет воду и снежную кашу из пятна контакта с дорогой.

«В мегаполисе, где зимой в снегопад многие уличные трассы часто превращаются в сплошное месиво из воды и снега, свойства шин Viatti Bosco S/T оказываются бесценными. Даже в этих непростых условиях шины при торможении держат дорогу очень неплохо, позволяя водителю довольно точно предсказать тормозной путь. На плавных виражах поведение Viatti Bosco S/T тоже понравилось — как показала практика, на Bosco S/T можно уверенно (но без «драйверского» фанатизма) проходить заснеженные изгибы дороги», – отметили эксперты издания.

Движение по зимней грунтовой дороге журналисты так же оценили высоко. По их словам, это стало возможно благодаря технологии VRF. Шина адаптируется к покрытию, повышая сцепление с дорогой и значительно смягчая переходы через стыки асфальта, ямы и другие неровности.

«Мы остались довольны первыми результатами практического тестирования шин Viatti Bosco S/T. В дальнейшем, уже по завершении зимнего сезона, тест-редакторы портала планируют провести контрольные замеры для оценки износостойкости протекторов этих шин. Но уже сейчас мы можем сделать вывод: Viatti Bosco S/T — это вполне достойный вариант зимней обувки для тех автомобилистов, которые подбирают сезонные шины для своих кроссоверов или внедорожников», – подвели итог журналисты.

Источник: https://www.avtovzglyad.ru/prilavok/disc/2019-11-24-zimnij-test-shin-viatti-bosco-s/t-dlja-krossoverov-i-vnedorozhnikov-uverennyj-komfort/