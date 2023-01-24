Строительство самарского метрополитена и сопряженные с этим работы на инженерных коммуникациях продолжаются. Один из основных вопросов повестки совещания, которое провел Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко, связан с предстоящим переустройством трамвайных путей. Работы будут организованы в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» выданы технические условия для переустройства линии.

«Вопрос – на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ. Их график планируется предоставить к середине недели, – рассказал заместитель директора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства Александр Богданов. – После монтажа линии и переподключения контактной сети организуют перезапуск трамваев – они пойдут по новым рельсам в оба направления. При этом трамвайные пути в районе перекрестка будут располагаться не на середине проезжей части, а на несколько метров ближе к тротуару – немного сместятся в сторону тротуара, к которому примыкает супермаркет. Переустройство линии позволит завершить вынос водопроводной магистрали и в дальнейшем обеспечить возможность стабильного трамвайного сообщения».

Важно отметить, что во время работ на линии, которая пролегает по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую и в обратном направлении, трамвайное сообщение будет сохранено.

«Трамваи будут следовать по старому полотну. Затем, после переустройства, специалисты обеспечат стыковку с новыми путями. В целях минимизации неудобств для горожан это сделают в ночное время, – пояснил Первый вице-мэр Самары. – А все работы займут порядка 14 дней».

А на следующем этапе потребуется временное перекрытие перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской для возведения тягово-понизительной подстанции в зоне метростроя, где в будущем расположится станционный комплекс. Предусмотрено: вскрытие участка; большой объем подземных работ (особенно бетонных и арматурных); устройство монолитного блока, установка и подключение оборудования и др. При этом планируется, что и во время строительства заглубленной трансформаторной подстанции сохранится движение трамваев: они будут осуществлять перевозки уже по новой линии, с левым поворотом с улицы Красноармейской на улицу Галактионовскую и обратно – с правым поворотом с улицы Галактионовской на улицу Красноармейскую. Также предполагается, что временно трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе, будут перенаправлены на вышеуказанную ветку.

Первый вице-мэр отметил, что установившаяся морозная погода не влияет на сроки и качество проведения работ. Они выполнялись ранее и выполняются сейчас в штатном режиме.

Так, по информации ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства», на улице Галактионовской почти завершена разработка стартового котлована. В другой зоне метростроя – на пересечении улиц Ново-Садовой и Полевой – готовность котлована составила более 26%. Сейчас идет устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована – готово уже около 55% буросекущих свай. Бурение продолжается в соответствии с проектной документацией, ранее получившей положительное заключение госэкспертизы.

Напомним, что после завершения строительства первой ветки самарского метро «подземка» свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Перевозчик – муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» – заблаговременно заботится о подвижном составе, чтобы к открытию новой станции все или почти все электропоезда были обновленными. Напомним, что к началу текущего года, а именно с 2019 по 2022 годы, капитально отремонтировали уже 22 вагона. Еще один новый состав из 4 вагонов курсирует по ветке с середины 2020 года. В этом году планируют отправить на капремонт до 10 вагонов, в 2024 году – до 12. В результате срок службы вагонов продляется еще на 15 лет.

Кроме того, появление в Самаре новой станции метро даст импульс для дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры региональной столицы.