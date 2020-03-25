Копарт — аукцион США по продаже б/у автомобилей с огромным ассортиментом выбора. Если вы никогда не слышали о подобном способе купить машину, то заходите на сайт компании «Тризуб Авто» и смотрите предложения. Купить авто в США могут не только граждане этой страны, а и иностранцы. Теперь у вас появилась возможность не только получить в своём распоряжение отличную машину, а и сэкономить.

Как это работает?

Всё принципиально просто. На площадке https://trizub-auto.com.ua/ создайте заявку с необходимыми параметрами или просто выберите модель, которая присутствует на данный момент в каталоге. После этого вам ничего особенного делать и не придётся — все формальности уладят специалисты сервиса.

Важно знать, что авто из США с аукционов продаются в состоянии б/у или после ДТП. Именно поэтому важной особенностью сервиса будет предоставление максимально детальной информации о состоянии машины. Только при согласии покупателя приобрести машину в конкретном виде и с указанными особенностями специалисты начнут оформление сделки.

Чем это выгодно?

Купить авто в США или Канаде на закрытом аукционе можно гораздо дешевле, чем на отечественном рынке. Особенно это касается машин именно американского производства. Из других выгод сотрудничества с площадкой «Тризуб Авто» можно выделить следующие:

• Огромный выбор машин в любом состоянии;

• Полная информация о товарной позиции;

• Видеоролики с обзором моделей;

• Быстрая доставка в Украину.

Плюс ко всем выгодам, на площадке можно оформить покупку авто из Америки в кредит сроком до 5 лет. Это новая особенность и создана она с целью предоставления клиентам максимального удобства. В целом, стоимость таких машин и так невысокая, а возможность воспользоваться кредитом будет ещё одним важным достоинством работы с площадкой «Тризуб Авто».

Сервис сотрудничает срезу с несколькими аукционами США и Канады, поэтому выбор автомобилей вполне приличный. Если вы ориентированы на покупку машины с небольшими проблемами и необходимостью дальнейшего ремонта, это может стать отличным вложением средств, особенно если говорить о надёжных моделях из Америки. Тем более, что экономия может составлять до 50%, так что не стоит пренебрегать подобной возможностью.