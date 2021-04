Автоновости

Почему Viatti Bosco A/T оптимальны для внедорожника?



Viatti Bosco A/T производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES – летние шины класса SUV, предназначенные для кроссоверов и легких внедорожников. Шины спроектированы для комфортного, управляемого вождения с расчетом на значительные динамические нагрузки и вместе с тем на сохранение энергоэффективности. В разработке конструкции модели участвовали российские, немецкие и итальянские специалисты. Важнейшая характеристика шин класса SUV – адаптивность к неблагоприятным климатическим условиям. С этой целью в Viatti Bosco A/T задействована технология резиносмешения ViaMIX с использованием 3D наномолекул. Она подстраивает сцепные характеристики беговой части протектора под текущие условия езды с помощью полимерной связи – протектор меняет свою жесткость в зависимости от температуры. Это благоприятно сказывается не только на управляемости автомобиля, но и на износостойкости шины. В условиях дождя, мокрой и слякотной дороги Viatti Bosco A/T демонстрируют безопасную и управляемую езду. Благодаря системе Hydro Safe V протектор с четырьмя широкими продольными канавками с неоднородной геометрией и заостренными гранями центральных шашек разрезает водную пленку и грязь, быстро выводя жидкость из пятна контакта шины с дорогой. Другая технология – переменного распределения жесткости боковины – позволяет шине адаптироваться под неровности дороги, материал шины «впитывает» в себя удары и смягчает ощущения от переключения скоростей. Шины для внедорожника должны обеспечить автомобилю высокую проходимость. Именно поэтому шины Viatti Bosco A/T изготовлены по технологии DirtMove (OpenWay) – в плечевую зону проектора встроены широкие поперечные канавки, а между ламелями плечевых шашек находятся «грунтозацепы». Еще одна особенность проекторного рисунка Viatti Bosco A/T – усиленные продольные ряды шашек HighStab. Они обеспечивают надежное выполнение экстремальных маневров на внедорожнике. Высокий уровень шума – частая проблема шин сегмента SUV. Для ее решения в модели Viatti Bosco A/T заложена технология ViaPRO – небольшие наклонные выступы на стенках продольных канавок снижают полостной резонанс покрышек. Линейка Viatti Bosco A/T сочетает в себе необходимые для летних шин SUV показатели маневренности, высокой проходимости, безопасности и комфорта. Продуманный дизайн и надежность эксплуатации шин Viatti Bosco A/T ценит не только широкая аудитория автовладельцев, но и эксперты известных автомобильных изданий – шины успешно прошли тест-драйвы 4×4 Club, АвтоРевю, AutoTime. KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

