Шины Viatti Strada Asimmetrico, производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, одержали победу в рейтинге лучших летних шин 2021 года в доступном ценовом сегменте, который был организован YouTube-каналом «Программа Автомобиль».

В течение нескольких месяцев специалисты из «Программы Автомобиль» тестировали шины Viatti Strada Asimmetrico. За этот период они преодолели 8000 км. По итогам шины показали высокую износоустойчивость, отличную управляемость на сухой и мокрой дороге, беспроблемную балансировку, а также акустический комфорт при движении.

«При конструировании Viatti Strada Asimmetrico были применены различные технологии, которые обеспечивают надежность, безопасное и комфортное движение и другие важные эксплуатационные характеристики. Так, усиленная структура построения центральной и внутренней части протектора более эффективно передает тяговые и тормозные усилия. Массивные ребра жесткости на внешней и центральной части протектора равномерно распределяют нагрузку при активном прохождении скоростных поворотов. Угол наклона стенок канавок оптимально рассчитан для сопротивления сдвигу блоков рисунка при маневрировании автомобиля и обеспечивает безопасность активного вождения как на сухой, так и на влажной дорожной поверхности», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Летние шины Viatti Strada Asimmetrico созданы для комплектации легковых автомобилей, которые передвигаются по городским и высокоскоростным дорогам. Температурный диапазон использования: от +2 до +55 °С. В линейке представлены модели с посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов. Viatti Strada Asimmetrico участвуют в акциях «Шиномонтаж в подарок» и «Кэшбэк от Viatti» (подробнее на сайте бренда https://www.viatti.ru/).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hjz9dd4DWy4

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/