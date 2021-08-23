Идеальные зимние шины, какие они? Конечно, надежные и износостойкие, способные эффективно справляться как со снегом, так и с обледенелой дорожной поверхностью. «Шип» или «липучка»? Здесь предпочтения автовладельцев зависят от региона проживания, но если говорить про тренды, то специалисты KAMA TYRES отмечают, что все же чаще в России покупают именно шипуемые зимние модели. В ассортименте компании высоким спросом пользуется продукция бренда Viatti.

Проверьте глубину протектора

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторам ГИБДД выдали приборы, которые позволят им проводить диагностику на дороге и запрещать эксплуатацию автомобилей, которые нарушают нормы. В перечне нового оборудования – устройство, предназначенное для измерения остаточной высоты протектора шин.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками M+S и M&S (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

При этом существуют и требования к глубине протектора для разных категорий транспортных средств.

Рекомендация: будьте готовы к более тщательной проверке на дороге – проверьте остаточную глубину протектора.

Россияне предпочитают шины с шипами

Зимы в нашей стране достаточно экстремальные и представляют собой серьезные испытания «на выносливость»: ледяные дожди, сильные и продолжительные снегопады, резкая смена погоды, гололед и другие климатические проявления. Возможно поэтому из сезона в сезон российские автовладельцы выбирают шипованные модели, которые имеют репутацию надежных и «проверенных временем» шин.

Если же вы еще не определись с категорией шин, то эксперты рекомендуют в первую очередь учитывать географию поездок и условия эксплуатации. Для передвижения по бездорожью и заснеженным дорогам выбирайте шипованные. Для езды по городу, а также если в вашем регионе проживания большую часть зимы преобладает мокрый снег или он вообще отсутствует, – нешипованные.

В доступном ценовом сегменте, по данным KAMA TYRES, пользуется популярностью продукция Viatti – автовладельцы ценят данные шины за надежность, эксплуатационные характеристики, соотношение цена-качество.

В ассортименте бренда представлены шипованные линейки как для легковых автомобилей (Viatti Brina Nordico), так и для внедорожников и кроссоверов (Viatti Bosco Nordico). Асимметричный рисунок с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов обеспечивают наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Рекомендация: для того, чтобы шипованные шины прослужили вам максимально долго и минимизировать потерю шипов при дальнейшей эксплуатации, необходимо провести обкатку новой продукции: проехать 400–500 километров в спокойном режиме, не совершая резких маневров и торможений.

В категории «липучки» также представлено две линейки: зимние нешипуемые легковая Viatti Brina и внедорожная Viatti Bosco S/T. Надежность и устойчивость автомобиля на крутых поворотах и при совершении маневров, сохраняя при этом низкий уровень шума, обеспечивается асимметричным рисунком с увеличенным количеством шашек. Максимально быстрый интенсивный отвод воды, грязи и снега из пятна контакта шины с дорожным покрытием, а также курсовая устойчивость автомобиля достигаются за счет просчитанного расположения и угла наклона поперечно-продольных канавок по отношению к направлению движения.

Рекомендация: помните, что в России в зимний период (декабрь, январь, февраль) законодательно запрещена эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними шинами. При этом зимние нешипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться круглый год.

Источник: https://car.ru/news/automobili/90789-zimniy-sezon-2020-viatti-shipyi-protektor/